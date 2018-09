'Beto' y 'Enrique' de Plaza Sésamo eran pareja, confirma guionista

CIUDAD DE MÉXICO

Tras algunas especulaciones sobre una relación más que amistosa entre los personajes de 'Enrique' y 'Beto' de Plaza Sésamo, es hasta ahora que estos señalamientos han sido confirmados.

El encargado de terminar con los rumores fue Mark Saltzman, guionista del proyecto, quien reafirmó que estos personajes eran pareja.

Así lo dijo Saltzman en entrevista para la revista Queerty. “Una vez un niño de edad preescolar miró a su madre y le pregunto: ‘¿Enrique y Beto son amantes?’. Y eso viniendo de un niño de preescolar fue divertido (...) Así que cuando escribía de Enrique y Beto, cuando pensaba en ellos, era pareja. No tenía otra forma de contextualizarlos”.

De la misma manera, Mark contó que algunos de sus amigos pensaban que estos personajes estaban inspirados en él y su pareja, el editor de cine Arnold Gassman.

“Yo era más como Enrique, el bromista y caótico. Mientras que Arnold, como editor de cine, era el ordenado. Llevé esa dinámica a los personajes”, relató.

Cabe señalar que, en 2013, luego de que The New Yorker empleó a los personajes en una nota que aplaudía la decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos a favor de los matrimonios homosexuales, Plaza Sésamo emitió un comunicado en el que explicaba que los personajes eran mejores amigos. “Aunque se identifican como personajes masculinos y poseen muchos rasgos y características humanas, siguen siendo títeres y no tienen una orientación sexual”, decía parte del mensaje.

