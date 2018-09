Así disfrutó Camila Cabello del concierto de Luis Miguel

CIUDAD DE MÉXICO.-

Este fin de semana Luis Miguel acaparó la atención de propios y extraños al aparecer en Las Vegas previo a la pelea de Saúl “Canelo” Álvarez y Gennady Golovkin.

Cautivando a sus seguidores al dejarse ver en un casino apostando y aparecer junto a su corista de 19 años durante el combate entre Álvarez y Golovkin, horas después la cantante Camila Cabello se mostró como una autentica fan del “Sol”.

Y es que como ha sido la vida de LuisMi en los últimos meses, el cantante mezcló la diversión junto a sus compromisos laborares, pues este domingo finalizó su gira de conciertos en Estados Unidos con un show en The Forum, Inglewood, California, al que asistió como su “incondicional”, la cantante y compositora cubana-estadounidense.

A través de sus historias de Instagram, Camila compartió algunos videos de la presentación de Luis Miguel, en la que no ocultó su admiración por el intérprete, pues no dejó de corear los temas del cantante.

Tras las imágenes, es que ahora los seguidores de la ex integrante del grupo Fifth Harmony no descartan que en breve ambos artistas se unan para grabar un dueto.





La cantante Camila Cabello se mostró como una autentica fan del “Sol”. (ESPECIAL)

