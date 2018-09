Insiste May en que su plan es la única opción ante el 'Brexit'

LONDRES, INGLATERRA.-

La primera ministra británica, la conservadora Theresa May, ha insistido en que hay por delante dos únicas opciones ante el "brexit": su plan conocido como "Chequers" o ningún acuerdo con la Unión Europea (UE).

La "premier" ha subrayado que si el Parlamento británico no aprueba su plan antes del 29 de marzo de 2019, fecha de la retirada británica del bloque europeo, entonces "creo que la alternativa a ello es que no tendremos un acuerdo", ha afirmado May en una entrevista con el programa Panorama de la cadena BBC, que será emitido esta noche y adelantada hoy a los medios.

El plan "Chequers" contempla crear un área de libre comercio para bienes después del "brexit", lo que evitaría los controles de aduanas y mantendría abierta la frontera irlandesa, pero los diputados conservadores más euroescépticos, entre ellos el exministro de Exteriores Boris Johnson, lo rechazan.

Estos parlamentarios se oponen porque estiman que el Reino Unido estaría ligado a los otros 27 y haría difícil negociar acuerdos comerciales con países fuera del bloque europeo.

Estos euroescépticos proponen recurrir a tecnología ya existente para evitar una frontera visible.

En su entrevista, algunos de cuyos extractos ya fueron adelantados el domingo, May puntualiza que es necesario un "movimiento de mercancías libre de fricciones", sin aduana o controles reguladores entre el Reino Unido y la UE en la isla de Irlanda a fin de no tener una frontera dura.

El objetivo del Reino Unido es evitar una frontera visible entre la República de Irlanda y la provincia británica de Irlanda del Norte para no perjudicar el proceso de paz norirlandés.

Según May, cualquier sistema de control es "una frontera dura (visible) (...) uno no resuelve el problema de la frontera dura colocándola 20 kilómetros dentro de Irlanda".

Sin embargo, Johnson volvió a criticar hoy el plan de May desde las páginas del diario The Daily Telegraph al afirmar que el fracaso del Gobierno en resolver el asunto irlandés ha llevado a una "abominación constitucional" puesto que, "por primera vez desde 1066 (la conquista normanda de Inglaterra), nuestros líderes consienten deliberadamente a una autoridad extranjera".

Johnson agregó que "Chequers" implica que el país "permanece efectivamente en la unión aduanera y gran parte del mercado único".

El periódico The Times informa hoy de que la UE parece estar dispuesta a aceptar una frontera irlandesa "sin fricciones".

Al parecer, según ese rotativo, el negociador comunitario, Michel Barnier, trabaja en un nuevo plan para utilizar tecnología que permitiría minimizar los controles aduaneros.

Por otro lado, la emisora Radio 5 Live de la BBC divulgó hoy una consulta que sugiere que el Reino Unido está aún dividido sobre si el "brexit" será positivo o no para el país.

De acuerdo con ese sondeo, hecho por la firma ComRes, el 50% de los encuestados considera que el impacto será positivo frente al 41% que estima que será negativo, mientras que el resto no contestó.

ComRes entrevistó a 1,003 adultos por teléfono entre el 6 y el 9 de septiembre.

Hace unos días, los medios revelaron que varios diputados conservadores euroescépticos, contrarios al plan de May del "brexit", se reunieron para analizar cómo y cuándo desafiar el liderazgo de la "premier", según revelaron los medios.

Hay gran incertidumbre sobre si Londres y Bruselas podrán ponerse de acuerdo en octubre, la fecha meta que se han fijado, si bien el negociador comunitario dio a entender en los últimos días que podría haber pacto en seis u ocho semanas.





