Ve López Obrador a país en bancarrota

Al arrancar su gira de agradecimiento en el centro de la ciudad de Tepic, Nayarit, el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, reconoció que recibirá un país en bancarrota por la falta de crecimiento económico de los últimos 30 años y, ante eso, prevé que no podrá cumplir todas las demandas de la población, pero sí todos sus compromisos de campaña.

"Posiblemente, por las circunstancias, porque el país está atravesando una situación económica y social muy difícil, posiblemente, por la situación de bancarrota en que se encuentra el país, no podamos cumplir todo lo que se está demandando, pero sí vamos a cumplir, que quede claro, todo, todo lo que ofrecimos en campaña", expresó.

Tras un mitin, más parecido a un evento de campaña, explicó que son muchas demandas las que tienen los ciudadanos, pero, aclaró que no es ningún contrasentido afirmar que el país está en crisis y aun así anunciar apoyos a becas, pensiones y programas que prometió en campaña.

"No me estoy quejando, es que aún con eso va a salir adelante el país, porque el pueblo quiere un cambio verdadero y la gente votó por eso, nada más que hay algunos que todavía no lo saben, ya les voy a notificar, les voy a mandar un telegrama, un correo, o un WhatsApp para decirles que ya cambió el país y la gente no quiere más de lo mismo", enfatizó.

Indicó que, pese a la situación económica, no habrá endeudamientos, ni aumento de impuestos, pues su gobierno sólo gastará lo que entre a la hacienda pública. Además, advirtió que si hay inflación o devaluación "no será por malos manejos del presidente, sino por la política económica del Banco de México (Banxico)".

Ante unas 2 mil personas que llegaron en autobuses al Parque de la Loma y resguardado sólo por cinco integrantes de la ayudantía, López Obrador detalló que con la reducción de salarios a altos funcionarios, quitar las pensiones a ex presidentes, así como todo un programa de austeridad, podrá cumplir sus compromisos.

"Ese va a ser el piso y de ahí para arriba, hasta donde nos alcance el presupuesto que es dinero de todo el pueblo y se va a manejar con honradez", indicó.

Incluso, afirmó que quitarán privilegios, como escoltas y guardaespaldas a funcionarios y ex presidentes, ya que muchos elementos del Estado Mayor Presidencial (EMP) y de la Procuraduría General de la República (PGR) están comisionados para protección de servidores públicos.

Relató que en su primer día de gira por el país llegó en una aerolínea comercial, sin el resguardo de elementos del EMP y sólo con el apoyo de su ayudantía, comandada por el empresario restaurantero Daniel Asaf. Adelantó que así seguirá, ya como presidente, sin el avión presidencial ni guardaespaldas, por lo que pidió a la gente "que no lo apachurren".

Asimismo, lanzó un llamado a la reconciliación nacional, pues ha concluido la etapa electoral y es tiempo de cerrar filas "sin pleitos".

"Ya pasó la temporada electoral, ahora hay que unirnos todos. Ya nada de división o pleitos, vamos a buscar la reconciliación nacional, la patria es primero", citó a Vicente Guerrero.

Y como ejemplo, tras el mitin, López Obrador se reunió en privado con el gobernador de Nayarit, Antonio Echevarría. El encuentro duró más de una hora en el palacio de gobierno.

Más de 5 mmdp a Nayarit. Al anunciar que comenzará un censo, casa por casa, para el bienestar en Nayarit, a fin de seleccionar a los beneficiarios de programas sociales, López Obrador detalló que en 2019 habrá un presupuesto de 5 mil 193 millones de pesos para nueve programas y la construcción de dos nuevas universidades en Acaponeta y Compostela.

Entre sus propuestas más aplaudidas están las 20 mil 547 becas a jóvenes aprendices —inversión de 888 millones de pesos—, además de 2 mil 340 becas a estudiantes de nivel medio superior de familias de escasos recursos —con una inversión de 67 millones de pesos—.





Cambios.En Nayarit, el presidente electoAndrésManuel López Obrador adelantó que habrá una reestructuración en el programa de becas. (AP)

