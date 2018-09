Multan a Anaya por Riobóo

CIUDAD DE MÉXICO

CIUDAD DE MÉXICO







COMENTAR

La Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, determinó que el ex candidato presidencial de la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya calumnió al empresario José María Riobóo, durante el pasado proceso electoral y por ello avaló una multa de 16 mil 200 pesos.

En el dictamen se especificó que la multa se refiere exclusivamente a comentarios que Anaya Cortés hizo durante el tercer debate presidencial del 12 de junio pasado y en un acto de campaña que se llevó a cabo en la Ciudad de México, el 19 de junio.

La calumnia a la que se refirió la sala encabezada por la magistrada Gabriela Villafuerte Coello, se sustenta en que el ex presidenciable llamó a Riobóo como el contratista preferido del hoy Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, ello cuando el tabasqueño fue jefe de Gobierno de la Ciudad de México.

José María Riobóo presentó una denuncia en contra del hoy ex candidato presidencial, Ricardo Anaya, por vincularlo con presuntos hechos de corrupción luego de la adjudicación directa que el empresario obtuvo para algunas obras en el entonces Distrito Federal.

Se trató, según el proyecto de sentencia, de una propaganda calumniosa que lesiona el derecho fundamental al honor y la reputación de Riobóo.

La presidenta de la Sala Regional Especializada, Gabriela Villafuerte Coello, consideró que no existe calumnia en el caso toda vez que Anaya acusó a Riobóo de haber obtenido obras, por parte del Gobierno del Distrito Federal, de manera directa y el empresario lo reconoció.

Al referirse a la afectación de imagen del empresario, Villafuerte Coello expuso que las personas privadas están blindadas, pero cuando entran al ámbito público quedan expuestos.

"Desde mi punto de vista, primero la calumnia no se actualiza porque efectivamente es cierto, es cierta la participación que hubo, a mí me parece que sí hay un escenario fáctico y contextual que permite hacer esta referencia y por lo que hace a su eventual daño como tercero, en este caso en particular, me parece que no existe", señaló.

Por su parte, la ponente del caso, magistrada María del Carmen Carreón Castro, expuso que con la sentencia lo que se pretende salvaguardar es el derecho de la ciudadanía a recibir información veraz con la cual construir una decisión informada y en consecuencia elegir de manera libre la opción electoral que prefiera.







Más de Nacional

... Anterior Siguiente ...

- IMP