Programa para jóvenes apoyará contra inseguridad: López Obrador

El presidente electo Andrés Manuel López Obrador señaló que el programa Jóvenes Construyendo el Futuro tendrá un fuerte contenido social que contribuirá a hacer frente al problema de la inseguridad y la violencia en el país, y confió en que habrá recursos para ello pero si es necesario pasar de la austeridad republicana a la pobreza franciscana se analizaría.

“Nos va a alcanzar el presupuesto por el Plan de Austeridad Republicana, pero si hace falta pasar a la fase de la pobreza franciscana lo vamos a explorar, no lo descartamos, para que no anden ahí diciendo: !Qué barbaridad¡ ¡Van a bajar mucho los sueldos!”, expresó.

Al presentar el programa que beneficiará a dos millones 600 mil jóvenes, indicó que es “todo un desafío, es un reto porque no es un programa experimental, no se trata de echar a andar un programa para que veamos cómo funciona”, sino que complementará la formación de jóvenes a través de una educación no formal que brindarán tutores en empresas.

En el acto realizado en un hotel de la colonia Roma, expuso que “es algo importante, amplio, trascendente, nunca visto, por eso es un desafío, es un reto el que podamos entre todos llevarlo a cabo".

Reiteró que es uno de los programas prioritarios, “aunque nos quedamos sin camisa, porque va a haber austeridad republicana, se van a tener los fondos para financiar este programa; no vamos a pasar de la austeridad”.

Recordó que para el programa, que tendrá una inversión de 110 mil millones de pesos pues son dos millones 300 mil jóvenes que van a recibir tres mil 600 pesos mensuales y 300 mil que recibirán una beca de dos mil 400 pesos mensuales, se entregará el recurso de manera directa a las empresas que lo apliquen.

Confío en que “no haya malversación de fondos, que no se permita la corrupción, la simulación, el engaño; todo eso lo tenemos que evitar, entrar en una etapa nueva y confiar mucho en los demás, porque tampoco se va a resolver nada con la fiscalización, no vamos a tener un fiscal detrás de cada ciudadano, esto tiene que ver con la conciencia”.

Sostuvo que no habrá un poder absoluto, el Poder Legislativo va a actuar con independencia, lo mismo el Poder Judicial, "pero políticamente ya no queremos estar viendo para atrás, queremos ver para adelante, se los puedo resumir en una frase: vamos a perdonar, porque nosotros no queremos que nos perdonen".





Además "que se logre el propósito de atraer a los jóvenes; que se les den alternativas a los jóvenes para que no caigan en la tentación de formar parte de las filas de la delincuencia; nunca más abandonar a los jóvenes”. (NOTIMEX)

