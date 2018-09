Aprueban barra de alimentos en Senado

CIUDAD DE MÉXICO

Tres sesiones después de haber eliminado las frutas, semillas y bebidas para los senadores, la Junta de Coordinación Política (Jucopo) aprobó un acuerdo para que haya una barra de alimentos para los legisladores sólo en las sesiones que se prolonguen por más de cuatro horas.

La presión de bancadas como PRI, PRD, PAN y MC, explicaron a EL UNIVERSAL fuentes de esas fracciones, obligaron a aprobar un acuerdo de emergencia.

Se conoció que el costo de dicha barra de alimentos no podrá exceder los 6 mil pesos a la semana, es decir, 3 mil pesos por sesión, informaron senadores a este diario. Además, los legisladores no contarán con edecanes ni meseros, sino que ellos mismos irán por los alimentos a un salón que está literalmente debajo de sus escaños.

El acuerdo fue aprobado este miércoles en la reunión de la Jucopo y se hará de conocimiento del pleno en la sesión del jueves.

Como parte del acuerdo de austeridad, se avanza en una propuesta de Morena para eliminar 70% de los viajes internacionales programados para octubre, noviembre y diciembre; y reducir de 67 a 25 el número de senadores que realizan estas salidas al extranjero.

El coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, explicó que para ese periodo están programados 22 eventos a distintas partes del mundo, de los cuales, dijo, sólo asistirán a ocho, que están identificados como prioritarios, y al resto de los eventos se les dará seguimiento por medio de videoconferencias.

Estos viajes se suman a otros seis agendados para septiembre, en los que el Senado canceló su participación, como la 15 Asamblea Plenaria de ParlAméricas, en Victoria, Canadá; la cuarta reunión de Presidentes de Parlamento de MICTA en Ubud, Bali, Indonesia, entre otros.

Sobre las críticas que ha recibido el presidente del Senado, Martí Batres (Morena) al lanzar un #tupperchallenge y llevar su comida para no generar gastos a la Cámara Alta, Ricardo Monreal aseguró que prefieren que los critiquen a que los llamen insensibles.

"Es mejor la crítica y no simulación. Prefiero que nos critiquen por ser austeros a por insensibles. No puede un senador seguir ganando 500 mil pesos, no puede seguir viajando por doquier sin ninguna responsabilidad, disponer de un aparato como si fuera un rey".

El coordinador del PRI en el Senado, Miguel Ángel Osorio Chong, calificó como "excesos" y "acciones populistas" el llamado "Tupper Challenge", que invita a los legisladores a llevar comida en envases de plástico y cartón en días de sesión.

"Su servidor salió en una foto, porque el senador que está detrás de mí nos dio un vasito de cartón con mango y entonces, ya son excesos. ¿De verdad eso es lo que quieren del Senado de la República? Yo creo que los mexicanos quieren austeridad, pero no quieren acciones populistas", aseguró el ex secretario de Gobernación.

En la Cámara de Diputados, el presidente de la Jucopo y coordinador de Morena, Mario Delgado, anunció que se decidió ya no renovar el contrato para el arrendamiento de automóviles que se les otorgan a los diputados, bancadas y altos funcionarios de San Lázaro.





