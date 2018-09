'Torreón no está listo para contingencias'

TORREÓN

Mirna Arroyo, albergada tras lluvias, agradece pero detecta falta de organización

"Torreón no está preparado para responder contingencias, nos falta mucho", dice Mirna Arroyo, mientras prepara las pocas cosas que tomó durante la inundación, para volver a su casa.

Ella está en el Gimnasio Municipal, donde fue albergada junto con sus cinco hijas e hijos por las afectaciones en el Fraccionamiento Santa Sofía, en el cual reside.

Dice estar agradecida por el apoyo recibido en este lugar y en una primaria de la colonia División del Norte, a donde fue trasladada desde el domingo para pernoctar, sin embargo, durante esta dura experiencia detecta falta de organización y coordinación entre las instancias municipales y estatales, para enfrentar contingencias.

"La única respuesta que nos daban las líneas de auxilio era esa, que saliéramos y nos viniéramos a los albergues; llegamos a los albergues y nos damos cuenta que Torreón no está capacitado ni preparado para una contingencia, nos falta mucho".

Agrega: "La verdad nosotros venimos del albergue que está en la (colonia) División del Norte, nos comentaron que aquí íbamos a estar mejor, pero no hay control, no se ponen de acuerdo, va uno y pide un taco y se lo niegan que porque sólo las personas que están aquí albergadas, cuando uno está aquí".

Lo dice también por la respuesta tardía, que considera, dieron las autoridades tras la inundación, pues las y los habitantes de Santa Sofía tuvieron que hacer un bloqueo para que "voltearan a vernos".

Desde el sábado comenzaron las manifestaciones. El Siglo de Torreón contabilizó por lo menos seis bloqueos de colonos que demandaban el desagüe en sus colonias, mientras que las autoridades no se daban abasto para atender las peticiones por la cantidad de lluvia que cayó ese día (80.1 mm).

La emergencia en Santa Sofía comienza el domingo.

"Por la mañana las calles estaba anegadas, salgo en la madrugada y me tocó ver lo impresionante del agua, intenté detenerme dos veces en un poste, pero el poste me aventó, me dieron demasiados toques; el domingo optamos por salirnos porque el agua en vez de bajar estaba subiendo el nivel", narra.

Mirna es viuda, madre de cinco hijos, trabaja en un puesto de tacos y pese al panorama adverso que enfrenta, agradece que todos y todas estén con bien. "Perdí todo", dice, luego rectifica, "bueno, no todo, tengo a mi familia conmigo y estoy sana para volver a empezar".

Por su parte, Abraham Cuéllar, director de Atención a la Juventud, informa que hasta ayer a mediodía eran 23 personas las que permanecían en este albergue. En total fueron 47 personas damnificadas las que llegaron a pernoctar en este sitio que continúa abierto.

Instancias

Atienden a damnificados

=> DIF Torreón, DIF Coahuila, Atención a la Juventud y Desarrollo Social, son las instancias que atendieron a las personas damnificadas del albergue ubicado en el Gimnasio.

=> Según el testimonio de Mirna, les faltó mayor coordinación.

el siglo de torreón / Edith González

Fallas. Mirna agradece la atención dada por las autoridades, pero dice que falta coordinación.

