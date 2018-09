Escuelas adeudan a Sapal hace 9 años

LERDO

Se deben 33 mdp, los cuales forman parte de la cartera vencida del sistema de agua

LERDO







COMENTAR

Son 40 las escuelas de Lerdo que deben más de 33 millones de pesos al Sapal porque no han pagado su servicio de agua y drenaje desde hace más de nueve años.

Actualmente, el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Lerdo (Sapal) mantiene vigente y sólo hasta el 20 de septiembre un programa autorizado por el consejo de este organismo, mediante el cual se descuenta el 80 por ciento a los usuarios morosos, entre ellos las escuelas.

De esta manera, las escuelas que tienen casi una década sin pagar el servicio, pagarán sólo el 20 por ciento del adeudo.

En base a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Durango, el Siglo de Torreón solicitó ayer por oficio al Sapal el listado de estas escuelas y los montos correspondientes de estos adeudos millonarios de cada una de ellas para darlos a conocer a la opinión pública y posteriormente conocer la razón por la cual estos los planteles educativos mantienen adeudos importantes durante casi una década.

Y es que, mientras otros usuarios del Sapal, sí pagan puntualmente el agua, varios de los planteles educativos más populares de Lerdo y los cuales reciben recursos año con año para su operatividad, no cumplen con el pago de este servicio básico e indispensable.

Ayer, el director del Sapal, Gustavo Samaniego Holguín aseguró que algunas de las escuelas ya han tenido algún acercamiento con el Sapal.

No obstante, la autoridad admitió que no se han recibido todavía pagos por parte de las escuelas, por lo cual dichos acercamientos no han sido aún fructíferos en términos reales de captación de recursos.

El problema de la cartera vencida en Lerdo no es nuevo, pues son 50 mil usuarios actualmente los que tiene el Sapal, de los cuales regularmente pagan su recibo puntual 12 mil de ellos, no obstante, el adeudo que tienen las escuelas son montos considerables con los cuales el Sapal podría realizar muchas de las obras necesarias para mejorar el servicio o por lo menos ponerse al corriente con los pagos que tiene que hacer a otras instancias como la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua), dependencias con las que tiene compromisos que no han sido saldados por falta de liquidez.

El monto que actualmente deben las escuelas que están clasificadas como usuarios morosos, equivale a la mitad de la cartera vencida del Sapal que es, según el último dato, de 60 millones de pesos, recursos que no recibe el organismo pese a que sí brinda el servicio de agua y drenaje.

Morosos

Son 40 escuelas las que deben:

=> El Siglo solicitó por escrito los nombres de las escuelas y montos que deben cada una de ellas en base a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Durango para posteriormente darlos a conocer.

=> En Lerdo hay alrededor de 40 escuelas que llevan casi 10 años sin pagar su recibo y el monto total son 33 millones de pesos.

el siglo de torreòn

Pagos. En Lerdo muchas de las escuelas más conocidas o populares no han pagado el servicio de agua durante casi 10 años.

Más de GP Y LERDO

... Anterior Siguiente ...

- IMP