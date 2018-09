Recuerdan a 'Fanny' con emotivo video

TORREÓN

Padres de Stephanie celebran el cumpleaños 30 de su hija

Con un video de 4 minutos 12 segundos, lleno de recuerdos que se conservan en fotografías, así como relatos de los momentos más inolvidables para sus padres, fue como Silvia Ortiz y Óscar Sánchez- Viesca conmemoraron el cumpleaños número 30 de su hija Stephanie Sánchez- Viesca, hoy desaparecida.

De esos 30 años de vida que cumplió "Fanny" el día de ayer, 14 que se cumplirán el 5 de noviembre, los ha pasado lejos de sus padres.

Lo último que se supo de la joven, que en ese entonces contaba con 16 años de edad, fue que salió de un torneo de basquetbol para tomar el camión que la llevaría de regreso a su casa. Estaba en la esquina de Matamoros y calle 28 cuando "desapareció".

La lucha por encontrarla ha sido incansable para sus padres, quienes conformaron el grupo Víctimas por sus Derechos en Acción (Vida), al que se han sumado familias con el mismo dolor.

En el video que compartió ayer su madre, Silvia Ortiz, compartió recuerdos desde lo especial que fue el recibir a una pequeña, su única hija mujer.

También habla sobre los regalos que recibió Silvia de su parte, como un anillo al fondo de una cajita, del cual se tuvo que desprender para empeñarlo y aquel viaje que hicieran para ver a su artista favorito, Britney Spears, y otras anécdotas son las que se cuentan en el video que su madre subió a su canal de Youtube Silvia Ortiz.

En él su madre también le escribió un mensaje: "No sé dónde estas, no sé qué pasa, no te encontramos, espero que puedas leer esto y sepas que te amamos, que seguimos con la fe puesta en Dios, que sólo la muerte podrá detenernos, tenemos que encontrarte...".

Ausencia que duele

14 años sin Fanny:

=> El 11 de septiembre, Stephanie cumple 30 años de edad.

=> Desapareció a los 16 años.

=> La última vez que se le vio fue el 5 de noviembre en la esquina de Matamoros y calle 28.

=> Sus padres continúan con la búsqueda ahora desde el grupo Vida.

Lejos. Este 11 de septiembre, Fanny cumplió 30 años de edad, la última vez que la vieron sus padres tenía 16 años.

