Sigue la pugna por Gutiérrez

Aunque se le modifique la medida cautelar de prisión preventiva a Alejandro Gutiérrez por el proceso local, el ex secretario general adjunto del PRI continuará en prisión porque no se ha resuelto el sobreseimiento del caso federal de los 250 millones de pesos desviados, señaló ayer el Gobierno de Chihuahua.

Previamente una jueza federal del estado había ordenado dar cumplimiento a un amparo concedido el 30 de agosto por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa en Chihuahua, que revoca la prisión preventiva contra el priista.

Jorge Espinoza, Consejero Jurídico del Gobierno estatal, indicó que la resolución pide modificar la prisión preventiva y se le dicte una nueva medida cautelar.

La audiencia encabezada por un Juez de Control local será hoy martes a las 9:30 horas, tiempo local.

"Esto no significa que el proceso se acaba. Posiblemente continuará este proceso bajo otra medida cautelar; no podrá salir todavía, toda vez que tiene la medida cautelar de la causa federal 24/2018, ya que no ha quedado firme el sobreseimiento, por lo cual seguirá en prisión", explicó Espinoza.

El Consejero Jurídico señaló que posiblemente le coloquen un brazalete para seguir su proceso penal en la causa del fuero común.

La prisión preventiva por el caso local fue dictada a Gutiérrez por un presunto peculado de 1.7 millones de pesos, única acusación vigente contra el empresario y político.

La PGR desistió el 31 de agosto seguir adelante con el proceso principal, también por peculado, de 250 millones de pesos.

Un tribunal federal en Chihuahua ordenó revocar la prisión preventiva dictada contra Alejandro Gutiérrez.

El pasado 30 de agosto el Primer Tribunal Colegiado en materias Penal y Administrativa en Chihuahua concedió un amparo a Gutiérrez, quien permanece en prisión desde diciembre pasado, en el que revocó la prisión preventiva que le dictó un juez de control en la entidad.

Debido a que se trata de una resolución de un recurso en revisión, la determinación es inapelable y debe ser acatada, por esta razón, los magistrados ordenaron a la Juez Primero de Distrito en el estado que requiriera al juez que conoce de la causa penal que dé cumplimiento a la sentencia.

Es decir, que deje insubsistente la orden de prisión preventiva y cite a las partes a una nueva audiencia para que fije una nueva medida cautelar conforme a las reglas del sistema penal acusatorio. La medida puede consistir en resguardo domiciliario, uso de brazalete electrónico, pago de una garantía, entre otras.

Gutiérrez fue vinculado a proceso por el juez de Control del Distrito Judicial de Morelos, Chihuahua, del fuero común. (Con información de Reforma y Agencias)





Disputa. Autoridades judiciales federales admitieron la apelación interpuesta por el Gobierno de Chihuahua.

