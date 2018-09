La fiesta sigue con Alicia Villarreal

CIUDAD DE MÉXICO

La cantante alista concierto en el Teatro Metropólitan para celebrar las fiestas patrias

CIUDAD DE MÉXICO







COMENTAR

La intérprete de regional mexicano Alicia Villarreal festejará en grande las fiestas patrias con su regreso al Teatro Metropólitan el miércoles 12 de septiembre, para presentar un repertorio que incluye desde temas de banda y tecno banda hasta mariachi, balada y romántico.

En entrevista, la regiomontana indicó que el recinto ubicado en la Ciudad de México es digno para celebrar no sólo las fiestas patrias y destacó que por segunda ocasión en un año cantará ahí, tras haberlo hecho en mayo.

"Ha sido difícil elegir las canciones que interpretaré ese día porque no quiero repetir lo de la vez pasada, aunque debo ser honesta, pues hay temas que ni yo misma puedo sacar porque el público no me lo permite y para mí lo más importante es satisfacer a ese público que me otorga su aplauso", indicó.

La cantante expuso que, no obstante, una noche de concierto sin "Te aprovechas", "Te quedó grande la yegua", "Yo sin tu amor", "El príncipe" o "La que baje la guardia" sería una noche incompleta y el público saldría insatisfecho.

"Por eso no puedo sacar temas emblemáticos, pero sí algunos poco conocidos; es una gran responsabilidad elegir los temas que ofreceré esa noche", remarcó.

Alicia Villarreal reconoció que en el olvido quedaron los bailes de 30 mil espectadores. "Eso ya no existe, eso ahora es muy difícil de lograr porque todo evoluciona y la economía ya no se lo permite a la gente, ya no hay plazas donde ofrecer un concierto por 20 o 50 pesos.

"Ahora veo que a los jóvenes millenials no les convence estar en un lugar abierto rodeados de miles de personas, están acostumbrados a los auditorios y teatros".

La "güera" admitió que siente nostalgia por esos tiempos, por lo que ha incrementado el número de presentaciones en foros pequeños, aunque el exceso de trabajo le provoca agotamiento en la voz.

"La vez pasada no pude descansar bien, pasamos horas ensayando para que todo saliera bien, pero terminé con la voz agotada pasando la mitad del concierto. Por eso esta vez iré lo más descansada posible, porque el cuerpo ya me ha cobrado varias facturas", comentó.

La cantante de regional mexicano prefiere cantar en vivo que usar secuencias, porque lo que más goza es ver el amor y el cariño de la gente que la apoya.

"El concierto pasado no se notó mucho pero me la pasé llorando por la emoción de ver que la gente no se olvida de mí. Soy muy sensible y más si hay días raros, como lo que recientemente me ocurrió en Chicago donde a pesar de la tormenta que cayó la gente se me entregó", recordó.

También dijo que hay Alicia Villarreal para más tiempo y que no pierde la esperanza de que la noche del 12 de septiembre la acompañe algún invitado especial. "Aún tenemos unos días para convencer a alguien, pero si no lo logro, tendremos mariachi de sobra, norteños y banda, así que por fiesta no pararé".

Temas emblemáticos

Alicia Villarreal comentó que una noche de concierto sin estos temas sería una noche incompleta y el público quedaría insatisfecho:

Te aprovechas.

Te quedó grande la yegua.

Yo sin tu amor.

El príncipe.

La que baje la guardia.

NOTIMEX

Más de Espectáculos

... Anterior Siguiente ...

- IMP