Acuerdan Morena y colectivos propuesta de ley orgánica de Fiscalía

CIUDAD DE MÉXICO.-

CIUDAD DE MÉXICO







COMENTAR

La bancada de Morena en el Senado y los colectivos "Fiscalía que Sirva" y "Vamos por Más" consensuaron una propuesta de Ley Orgánica de la Fiscalía General que, a través de un Consejo Técnico, abrirá la puerta a la participación ciudadana para emitir recomendaciones en el combate al delito.

El Comité Técnico sería integrado por 5 ciudadanos con trayectoria y especialización técnica en procuración e impartición de justicia, investigación criminal y derechos humanos -quienes serían nombrados mediante una convocatoria pública- , durarán en su encargo 5 años y podrán hacer recomendaciones públicas.

El proyecto prevé la creación dos fiscalías especializadas nuevas, una de derechos humanos y otra de asuntos internos para combatir la corrupción, con posibilidad de crear fiscalías especiales para casos de relevancia nacional.

La propuesta incluye que, como hoy ocurre, el Fiscal pueda ser removido por el Presidente de la República y por causas graves, sin embargo sería sustituido por el Coordinador General de la Fiscalía General y no por un encargado de despacho como ocurre hoy.

Además se propone establecer un periodo de un año para concluir el tránsito y transformación de la que hoy aún es Procuraduría General de la República (PGR) a la nueva Fiscalía General.

El documento es resultado de 15 mesas técnicas de trabajo entre el equipo de transición del próximo gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y las 300 organizaciones sociales y académicas que integran a los colectivos, quienes aunque reconocieron los avances, insistieron en que sería deseable avanzar primero en reformas constitucionales que perfeccionen la autonomía y operatividad de la Fiscalía.

Aidé Pérez Garrido de Fiscalía que Sirva y Marco Fernández, de México Evalúa, plantearon que la propuesta de Ley Orgánica no contiene todo lo que consideran necesario y particularmente señalaron la necesidad de reformar el artículo 19 transitorio del 102 constitucional, que "prevé gravemente el pase automático de todo el personal de la PGR a la nueva Fiscalía General".

Pérez Garrido planteó en entrevista que aún insistirán en un mecanismo que permita que sean profesionales quienes integren la nueva Fiscalía, para que no sea ésta sólo un cambio de nombre con el mismo personal. Además planteó la necesidad de cambios a 7 artículos constitucionales "para rediseñar de mejor forma el esquema actual de procuración de justicia".

El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, dijo que su grupo parlamentario -mismo que cuenta con mayoría en ambas cámaras para realizar los cambios- hace suya la propuesta y anticipó que será presentada ante el pleno a la brevedad, aunque aún se afinarán algunos temas.

El virtual titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto Castillo reconoció que si bien hay disposiciones constitucionales que deben modificarse urge que se nombre al titular de la Fiscalía General para proceder a las designaciones de las Fiscalías Especializadas y detonar todos los demás cambios.

"No tenemos Fiscal General, no tenemos Fiscalía General, no tenemos Fiscal Anticorrupción. Es necesario tener la Ley Orgánica" para transitar al modelo "y con eso automáticamente quedan vigentes las disposiciones que hoy tenemos en la Constitución" para transformar el sistema de procuración de justicia.

El proyecto, en cuya elaboración participaron como parte del equipo de transición la hoy senadora Olga Sánchez Cordero –quien es la propuesta como secretaria de Gobernación del gobierno de López Obrador- y el exlegislador Zoé Robledo, propuesto como subsecretario de esa dependencia fue presentado hoy en el Senado.

Ahí Monreal Ávila planteó la necesidad de aprobar la Ley Orgánica de la Fiscalía General, figura que está en la Constitución desde 2013 sin que se haya concretado, y sobre la que hay minutas pendientes desde hace dos años, mientras la inseguridad crece de forma impresionante.

En el inter, recordó Sánchez Cordero, ha habido una historia de desencuentros, "como la crisis del pase automático, falta de nombramiento del fiscal anticorrupción, la remoción del fiscal electoral, la investigaciones sobre financiamiento del partido en el poder y el llamado fiscal carnal".

Por eso ahora se debe contar con una institución fuerte, autónoma, responsable, capaz de recuperar la confianza, expuso.





Abrirá la puerta a la participación ciudadana para emitir recomendaciones en el combate al delito. (TWITTER)

Etiquetas: FISCALIA GENERALFiscal General Morenafiscalia que sirva

Más de Nacional

... Anterior Siguiente ...

- MD