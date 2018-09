A criterio de los papás enviar a sus hijos a la escuela: SE

TORREÓN, COAH.-

TORREÓN, COAH







COMENTAR

La Secretaría de Educación (SE) en el Estado informa que debido a las intensas lluvias en la Comarca Lagunera, quedará a criterio de los padres de familia si envían mañana lunes a sus hijos a la escuela.

El área de Comunicación Social de la dependencia estatal, declaró esta tarde que con el fin de salvaguardar la integridad de los estudiantes, los directivos tendrán flexibilidad y justificarán las faltas de aquellos niños, niñas y jóvenes que no asistan a clases.

Antonio González Hernández, coordinador de Servicios Educativos en la región, dijo que también se considerará a los docentes que resultaron damnificados.

"Les pedimos a los padres de familia que si hay riesgos para sus hijos no los manden, en las escuelas no le vamos a poner falta a nadie, a ningún niño. El padre de familia está en la libertad de mandar a su hijo o no puesto que la falta no va a contar. Habrá escuelas que de plano le digan a sus alumnos que no vayan porque están inundadas totalmente pero ya es a criterio", dijo.

Cabe hacer mención, que en La Laguna de Coahuila son más de 206 mil estudiantes y 10 mil maestros de mil 400 escuelas de nivel básico.





No se pondrán faltas a alumnos que no puedan asistir a clase por las lluvias. (FERNANDO COMPEÁN)

Etiquetas: lluvias en la laguna

Más de Torreón

... Anterior Siguiente ...

- MD