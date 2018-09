'Llueven' protestas por inundaciones en Torreón

TORREÓN, COAH.-

Por lo menos cinco bloqueos se registran esta tarde en diversos puntos del oriente de Torreón, esto debido a las afectaciones derivadas de las intensas lluvias en la región.

Las protestas de los vecinos arreciaron debido a que el agua prácticamente ingresó hasta el interior de sus domicilios ocasionando que algunas de sus pertenencias se echaran a perder, tales como televisores, colchones y refrigeradores. Incluso, algunos automóviles comenzaron a presentar fallas mecánicas.

En la colonia Valle Oriente, los vecinos bloquearon un tramo de la carretera Torreón-Matamoros, situación que desató el caos y la molestia de los conductores que transitaban por el lugar.

En este sector, los quejosos solicitaron al gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís, que acuda a la colonia y los apoye con las maniobras desagüe.

"Así como está aquí afuera, así está en nuestras casas, los de Simas sí andan trabajando pero no es suficiente, no se dan abasto, lo que queremos es que nos traigan pipas, algo más afectivo. No hemos comido, ni dormido, es insoportable el olor", expresó con molestia, Guadalupe Ortíz, vecina de la calzada Valle Oriente.

"No fuimos a trabajar por estar sacando las aguas negras, ya es justo que el gobernador venga y nos eche la mano, en este momento le exigimos que venga y nos desagüe Valle Oriente, que venga y se meta a nuestras casas para vea lo que estamos sufriendo", comentó uno de los afectados.

Al lugar, arribaron elementos de la Policía Municipal y agentes de Tránsito y Vialidad a fin de evitar algún accidente y desviar la circulación.

Este día, también acudió Ángela Campos, subrecretaria de Asuntos Jurídicos del Ayuntamiento de Torreón. Dijo que se están realizando las gestiones para apoyar a los habitantes afectados con pipas y motobombas y así poder extraer el agua, la intención es bajar el nivel de las inundaciones.

Sin embargo, los inconformes manifestaron que no retirarán el bloqueo hasta que se les brinde una solución.

"Este es un problema que aquejó a la ciudad completa, hay quejas en todos lados...incluso los empresarios ya nos están apoyando con equipo", agregó.

Cabe hacer mención, que otros sectores en donde se reportaron protestas fueron sobre la carretera Mieleras, bulevar Francisco Sarabia, Villa Diamante y frente a Plaza Jumbo.





