Cardi B se lanza a golpes contra Nicki Minaj durante fiesta en NY

Anoche durante la fiesta de Harper’s Bazaar con motivo de la Semana de la Moda celebrada en la ciudad de Nueva York, las raperas Nicki Minaj y Cardi B protagonizaron un enfrentamiento de palabras y golpes tras encontrarse en uno de los pasillos del recinto.

El enojo de Cardi B fue motivado tras los rumores de que Nicki había hablado mal de la hija recién nacida de Cardi, por lo que, según se muestra en algunos videos que circulan por la red, con un largo vestido en color rojo, se observa como la intérprete de Bodak Yellow se lanza contra Nicki mientras los guardias de seguridad intentan detenerla.

Incluso, según un video publicado por TMZ, se observa que le arrojó un zapato en su afán de agredir.

Full Video of Cardi B & Nicki Minaj fighting at New York Fashion week.



Cardi B: “B*tch come here!”



Nicki Minaj - “I’m staying right here.” pic.twitter.com/y9RbiKxH3I