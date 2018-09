Lenguaje podría delatar a autor de artículo critico

WASHINGTON, EU

Expertos en cuestiones idiomáticas dicen que las claves para identificar al autor de un artículo anónimo publicado por el New York Times que critica duramente a Trump no son necesariamente expresiones poco comunes como una equivalente a "nuestro norte", sino más bien el empleo de pequeñeces como "yo", "de" o "pero".

De hecho, algunos entendidos creen que la expresión "lodestar" (que podría traducirse como "nuestro norte") en la que tanto se ha reparado pueden haber sido incorporada a propósito, como pista falsa. Los expertos apelan a una combinación de uso del lenguaje, estadísticas e informática para tratar de determinar quién escribió documentos anónimos o que han sido plagiados. Incluso han resuelto crímenes y misterios históricos.

Estos entendidos se afanan ahora por descubrir quién es el "alto funcionario del gobierno" que escribió un artículo en el que se describe como miembro de un movimiento de "resistencia" que procura contener los peores impulsos del presidente trabajando desde adentro del gobierno. "Mi teléfono no deja de sonar. Me piden análisis del ensayo, pero no tengo tiempo", dijo el experto en lenguaje y computación de la Universidad Duquense Patrick Juola.

Robert Leonard, profesor de lingüística de la Universidad de Hosfra que ha ayudado a resolver crímenes, dijo que los expertos podrían estudiar escritos de funcionarios de la Casa Blanca "y hacer un análisis", comparándolos con la pieza del Times. Un politólogo calcula que hay unas 50 personas que entrarían en la categoría de alto funcionario del gobierno que podría ser el autor del artículo. Se podría analizar cómo escriben, las palabras que emplean, cuáles usan pegadas, la ortografía, la puntuación e incluso los tiempos de los verbos.





