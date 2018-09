Reclama Trump que no habla como lo retrata Woodward

WASHINGTON, EU.-

El presidente Donald Trump calificó este viernes de “estafa” el nuevo libro que escribió el veterano periodista Bob Woodward sobre su gobierno. En un tuit matutino, Trump expresó objeciones al relato del periodista del Washington Post sobre los 18 meses turbulentos que lleva en la presidencia.

“Yo no hablo de la manera como se me cita”, dijo Trump. “Si lo hiciera, no me hubieran elegido presidente”.

El libro destaca los temores de los colaboradores sobre las acciones impulsivas de Trump. Incluye citas en las que el presidente usa términos obscenos o se burla del acento sureño del secretario de Justicia, Jeff Sessions.

“Las citas fueron inventadas”, añade Trump. “El autor usa todos los artificios conocidos para denigrar y despreciar”.

Woodward ha dicho que mantiene todo lo dicho en su libro y la forma en la que lo reporteó.

Apenas un día después de que se conocieran extractos del libro, el diario New York Times publicó un provocador artículo de opinión que supuestamente fue elaborado por un miembro de la “resistencia” dentro del gobierno que lucha para impedir los impulsos más peligrosos de Trump. El jueves, los colaboradores más cercanos del presidente salieron a declarar uno tras otro que ellos no fueron los autores del artículo.

Ya fuera por email, tuit o video, las negativas de los funcionarios del gabinete, incluido el vicepresidente Mike Pence, desfilaron aparentemente presentadas para un público de uno, sentado en la Oficina Oval. Altos funcionarios con puestos clave en seguridad nacional y política económica, criticaron al autor del artículo por cobardía, deslealtad y actuar contra los intereses de Estados Unidos, usando palabras similares a las del presidente.

Trump estaba furioso por la columna y pidió a sus confidentes atacar al autor, especular sobre su identidad y comentar que el “Estado profundo” conspiraba contra él. Exigió a sus asesores desenmascarar al autor, y pidió la extraordinaria demanda de que el periódico revelara su nombre al gobierno.

Tan impactante como el ensayo fue la larga lista de funcionarios que pudieron haberlo escrito. Muchos han compartido algunas de las preocupaciones expresadas en el artículo sobre Trump con colegas, amigos y reporteros de forma privada.

El exdirector de la CIA, John Brennan, duro crítico de Trump, dijo que el artículo de opinión era una “insubordinación activa... nacida de la lealtad al país”.

“No es sustentable tener una rama ejecutiva en donde los individuos no siguen las órdenes del director ejecutivo”, dijo Brennan durante el programa Today de la NBC. “No sé cómo reaccionará Donald Trump a esto. Un león herido es un animal muy peligroso y creo que Donald Trump está herido”.





Trump expresó objeciones al relato del periodista del Washington Post sobre los 18 meses turbulentos que lleva en la presidencia. (ARCHIVO)

