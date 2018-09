Trump no responderá nada de obstrucción a Mueller, dice su abogado

NUEVA YORK, EU.-

El presidente Donald Trump no responderá las preguntas de los investigadores federales, por escrito o en persona, sobre si intentó bloquear la pesquisa acerca de la interferencia rusa en las elecciones de 2016, dijo el jueves uno de los abogados del mandatario a The Associated Press.

El abogado de Trump, Rudolph Giuliani, dijo que las preguntas de obstrucción a la justicia estaban fuera de discusión.

El comunicado de Giuliani ha sido el rechazo más contundente a los esfuerzos del fiscal especial Robert Mueller por entrevistar al presidente sobre cualquier intento de obstrucción a la investigación de la posible coordinación entre su campaña y los rusos. Es una señal de que los abogados de Trump están comprometidos a proteger al presidente de responder preguntas sobre las acciones que el mandatario ha tomado en su cargo.

No es claro si la postura pública de Giuliani recibió el aval de Trump, quien ha dicho que quiere responder preguntas bajo juramento. Todavía se negocian el alcance y formato de la entrevista. Si el equipo legal se mantiene firme en su postura, podría obligar a Mueller a intentar emitir un citatorio para el presidente, lo que probablemente termine en un punto muerto que llegaría a la Corte Suprema.

La oficina de Mueller ya ha buscado entrevistar al presidente en relación al tema de obstrucción, incluyendo acciones como el despido del año pasado del exdirector del FBI James Comey y sus ataques públicos contra el secretario de Justicia Jeff Sessions. El equipo legal de Trump ha argumentado que el presidente tiene el poder de contratar y despedir a sus designados, y que el fiscal especial no tiene autoridad para cuestionar sus decisiones. Giuliani dijo el jueves que el equipo se mantenía firme en esa postura.

“Eso está fuera de discusión. No sucederá”, dijo Giuliani. “De ninguna manera habrá preguntas sobre la obstrucción”.

En una carta, el equipo de Mueller dijo la semana pasada que aceptaba las respuestas por escrito de Trump sobre preguntas relacionadas con la interferencia rusa a la elección. Giuliani insinuó el jueves que los abogados de Trump acordaron esos términos, pero querían prohibir a los investigadores hacer preguntas de seguimiento.

En la carta más reciente al equipo legal del presidente, la oficina de Mueller no abordó las preguntas de obstrucción, indicio de que los investigadores evaluarían qué información adicional necesitarían del presidente tras recibir una respuesta por escrito, según una persona familiarizada con el documento que habló bajo condición de anonimato por no estar autorizada para hablar del tema.

La Corte Suprema nunca ha dado un fallo definitivo en cuanto a si un presidente puede ser obligado a testificar, aunque los jueces sí fallaron en 1974 que Richard Nixon tenía que entregar grabaciones y documentos que le habían sido solicitados.





