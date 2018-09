Prenden a UNAM actos de violencia

CIUDAD DE MÉXICO

CIUDAD DE MÉXICO







Al grito de "¡Fuera 'porros' de la UNAM!", 30 mil estudiantes de bachillerato y licenciatura de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) se manifestaron durante poco más de cuatro horas para exigir seguridad y un alto a la violencia que afecta a los planteles de la institución.

Durante el mitin que se realizó en la explanada de Rectoría, alumnos hicieron un llamado a participar en la Asamblea Interuniversitaria que se llevará a cabo el viernes a las 13:00 horas en la Facultad de Economía; el objetivo de este diálogo será conformar un movimiento que vaya más allá de cumplir las necesidades del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Azcapotzalco, donde se inició el conflicto.

Se prevé que este jueves se mantenga el paro de actividades en, al menos, 40 escuelas de la Universidad, a excepción de la ENES Morelia, que retoma sus actividades.

Desde el mediodía, y a pesar de que Ciudad Universitaria (CU) se encontraba en paro total, sin clases ni actividades administrativas, ríos de jóvenes inundaban los pasillos de las facultades, a donde entraban y salían con sus plumones y cartulinas en mano para elaborar carteles, hacer pintas y repartir volantes.

En solidaridad marcharon hasta ese punto estudiantes de El Colegio de México, la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), la Universidad Pedagógica Nacional (UPN), el Instituto Politécnico Nacional (IPN) y la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH). A su lado participaron padres de familia y profesores, además de trabajadores administrativos de la UNAM para mostrar su apoyo a los reclamos de los alumnos.

Yohali, estudiante del CCH Azcapotzalco, contó que el lunes 3 de septiembre participó en la manifestación en la Torre de Rectoría y que al observar la acción de los 'porros', por primera vez en sus 18 años sintió miedo por su vida.

"Estamos hartos de que en lugar de que nos protejan, nos maltraten. No es justo que ultrajen así nuestra Universidad y no vamos a soportar más. Estuvo muy, muy feo. Corrí con suerte y me pude proteger, pero tengo compañeros que salieron muy lesionados", explicó.

Durante el mitin, en el cual participaron alumnos del CCH, y de las facultades de Economía, Ciencias Políticas, Medicina y Filosofía, Aldebarán Estrada, estudiante del CCH Azcapotzalco, regresó al exacto lugar donde dos días antes grupos "porriles" la atacaron con palos y armas punzocortantes, por lo que recuerda que el lunes "me tocó correr por mi vida, por defender mis derechos. El lunes veníamos con toda la actitud, fuimos las personas más civilizadas, porque no somos personas malas, que destruyen la ciudad, mobiliarios que buscan dañar a la Universidad, al contrario, queremos aportarle muchísimo más".

La tarde del miércoles en el campus de Ciudad Universitaria todo era algarabía, canto y rebeldía: jóvenes con los cabellos pintados en colores pastel, botas y tenis, mochilas y batas blancas de laboratorio marcharon para exigir un alto a la violencia y poder acudir a la escuela sin miedo,

"¡Si nos organizamos se van los 'porros'!"; "¡De norte a sur, de este a oeste, sacaremos a los 'porros' cueste lo que cueste"; "¡La UNAM será la tumba del 'porrismo'!" y "Que quede claro: ¡No somos 'porros', somos estudiantes!", gritaban los jóvenes al avanzar sobre el Circuito Mario de la Cueva, en CU, desde la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales con dirección a la Torre de Rectoría.

Caminaron y brincaron al ritmo: "¡El que no brinque es 'porro'!", en dirección a Ciencias, Ingeniería, sobre el Circuito Interior y frente al Centro de Lenguas Extranjeras e ingresaron a "Las Islas" para llegar a Rectoría.

Mientras se realizaba el mitin, un grupo de jóvenes subió al resquicio del costado norte de la Rectoría, donde está el mural de David Alfaro Siqueiros, y colocaron una cartulina con el número "20". El "parche" que adhirieron tenía restos de tinta verde.

En tanto recordaron el asesinato de Miranda Mendoza, alumna del CCH Oriente, quien fue secuestrada y calcinada al salir de clases.

Al lado del mural, sobre las paredes y cristales de la Torre de Rectoría, escribieron con pintura en spray: "Ni Dios, ni 'Porros'", y la frase: "Las paredes se limpian, las vidas no regresan".

Casi al finalizar el mitin, un grupo de jóvenes encapuchados señalados como anarquistas cerraron por una hora la avenida Insurgentes, acción que, a pesar de recibir el rechazo de varios estudiantes, quienes la llevaban a cabo justificaron: "Hay muchas formas de manifestar el descontento sobre el 'porrismo' y esta es una de ellas, así que respeten".

Al terminar el bloqueo, los encapuchados se dirigieron a la Facultad de Filosofía y Letras, a donde ingresaron sin ningún problema.





Apoyo.Miles de estudiantes universitarios de varias instituciones superiores se unieron en la expla-

nada de Rectoría para exigir que salgan de la UNAMlos grupo de porros. (EL UNIVERSAL)

