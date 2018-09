Luz y agua, en 'guerra' de tarifas

TORREÓN

Simas propone alza de 7 u 8 % en tarifas con ajustes

Mientras empresarios, autoridades locales y organismos operadores de agua se quejan de incrementos considerables en las tarifas que cobra la Comisión Federal de Electricidad (CFE), el Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (Simas) de Torreón planea aumentar sus tarifas por encima de la inflación en 2019 y con posibles ajustes mensuales.

Aunque ya existe un anteproyecto de presupuesto del Simas para 2019 en el que se propuso un incremento a las tarifas de agua potable de sólo un 5%, algunos consejeros propusieron que fuera de entre 7 y 8%; y ahora que la CFE cortó la electricidad a las oficinas del sistema por un adeudo de 21.5 millones de pesos, el gerente general Juan José Gómez quiere que sea en ese porcentaje y, además, que tenga ajustes mensuales.

Su argumento es por los aumentos que mes con mes registran las tarifas de la CFE, de quien, dice "sí puede mover las tarifas mes con mes de acuerdo con los incrementos del petróleo y sus insumos, y yo no. Las tarifas que tengo es todo el año, si hay un problema como éste".

Y agrega: "Quiero decir que de enero a la fecha el costo de la energía me ha subido 56%, es una cantidad demasiado alta que el Simas no la tenía considerada en su presupuesto".

Dice que la propuesta sería "ajustar al alza la tarifa (del agua) cada vez que haya un movimiento drástico que no lo tengamos contemplado vamos a plantear los argumentos necesarios al Congreso para que autoricen estos movimientos en las tarifas", además de un aumento de por lo menos el 7%.

No obstante, no todos están de acuerdo en el Consejo del Simas. El regidor priista y consejero Enrique Sarmiento dice que la postura de Gómez es "irresponsable (y) sólo demuestra la incapacidad administrativa del funcionario y los colaboradores que lo asesoran. No es posible que pretenda indexar las tarifas de un servicio básico a las variables de la CFE, la cual a su vez se basa en los precios internacionales del petróleo".

En el mismo sentido el presidente del Consejo Lagunero de la Iniciativa Privada, Roberto Muñoz, opina que no se debe incrementar las tarifas del agua para 2019 por encima de los índices inflacionarios ya que se corren riesgos.

Pero los empresarios también han sido afectados por los incrementos de las tarifas de la CFE, los cuales oscilan entre 8 y 20% en los últimos meses de acuerdo a la información que posee Javier González, presidente local de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra).

También la alcaldesa de Gómez Palacio, Leticia Herrera, se ha quejado del aumento en los precios de la energía eléctrica. (Con información de Y. Ríos y V. Hernández)







