Uber señala que no incumple con Ley de Transporte y Movilidad

TORREÓN, COAH.-

TORREÓN, COAH







COMENTAR

Uber no incumple con la Ley de Transporte y Movilidad Sustentable debido a que no regula la actividad que ellos desarrollan, dice el gerente de Comunicación de esta empresa, Saúl Crespo.

“Si es una ley que no empata con mi actividad y mi operación, yo no puedo cumplir. ¿Soy ilegal? No, porque no existe una ley”, dice Crespo.

Ante esto señaló, que Uber busca abrir un diálogo con autoridades del Estado de Coahuila para trabajar una regulación dirigida a las empresas de redes de transporte como es su caso.

El gerente de Comunicación se dijo sorprendido de que diputados integrantes de la Comisión de Desarrollo Urbano, Infraestructura y Transporte , así como Jesús Alfonso Tafoya Aguilar, director del Organismo Regulador de Transporte Masivo en Coahuila, indicaran que desconocen dónde se ubican las oficinas de Uber, pues si bien, no existen como tal en el estado, cuentan con sedes en Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México.

“Un poco sorprendente que digan que no nos han podido localizar cuando en las otras 42 ciudades del país donde estamos operando lo hacen de forma rápida”.

Reiteró que la empresa está en la mejor disposición de colaborar con las autoridades para dialogar y cumplir con la normativa que esté adaptada al servicio que brindan.





“Si es una ley que no empata con mi actividad y mi operación, yo no puedo cumplir. ¿Soy ilegal? No, porque no existe una ley”, dice Crespo. (EL SIGLO DE TORREÓN)

Etiquetas: Uber Coahuilauber

Más de Torreón

... Anterior Siguiente ...

- MD