Se cumplen 20 años de Harry Potter y la Piedra Filosofal

El día hoy se cumplen dos décadas desde que la escritora británica J.K. Rowling publicara el primer libro de la saga de Harry Potter.

Harry Potter y la Piedra Filosofal fue concebido hace 20 años a bordo de un tren de Londres; sin presupuesto, su publicación se convirtió en un fenómeno de ventas en todo el mundo.

Para conmemorar esta fecha, la autora compartió un mensaje alusivo a los 20 años de La piedra filosofal.

“Harry Potter fue publicado por primera vez en los Estados Unidos hace 20 años, así que estoy enviando mucho amor a “American Potterheads”, que me han dado algunos de los momentos más memorables de mi vida relacionada con Potter!(sic)”, publicó Rowling en su cuenta de Twitter.

Harry Potter was first published in the US 20 years ago today, so

I’m sending lots of love to American Potterheads, who’ve given me some of the most memorable moments of my Potter-related life!@Scholastic #HarryPotter20