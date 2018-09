Amieva no asistirá a Sexto Informe de CDMX: Ernestina Godoy

CIUDAD DE MÉXICO.-

El jefe de Gobierno, José Ramón Amieva, no acudirá a comparecer ante el Congreso de la Ciudad de México como parte del Sexto Informe de la administración capitalina y solo enviará el documento por escrito a los diputados, adelantó Ernestina Godoy, próxima coordinadora parlamentaria de Morena en el Congreso de la Ciudad de México.

"Decidió mandarlo por escrito", dijo Godoy Ramos al salir de la casa de transición de la jefa de gobierno electa Claudia Sheinbaum.

La ex diputada federal aclaró que Amieva no está obligado a rendir el informe ante los diputados de manera presencial.

"Me da la impresión de que también ya se quiere ir, que no quiere exponerse no hay obligación de que comparezca, tiene obligación de entregar el informe".

Describió que el próximo 17 de septiembre se hará la sesión solemne de instalación del Congreso, luego el nombramiento de la Mesa Directiva, la toma de protesta de los legisladores electos y un evento especial dentro de la sesión por la entrada en vigor de la Constitución Política de la Ciudad de México.

"Estamos en consulta con él para ver cómo quiere entregar, si ya avisó que no va a ir comparecer entonces estaríamos haciendo únicamente la recepción que sería protocolaria", señaló.





