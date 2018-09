Va MC por derogar Ley de Seguridad Interior

CIUDAD DE MÉXICO

CIUDAD DE MÉXICO







COMENTAR

El partido Movimiento Ciudadano en el Senado de la República presentó una iniciativa que propone abrogar la Ley de Seguridad Interior, al considerar que existe una ausencia total de controles institucionales.

En el marco de la primera sesión ordinaria de la LXIV Legislatura del Senado, se presentó la iniciativa donde se argumenta que el Congreso de la Unión no tiene facultades para legislar en materia de seguridad interior.

“La seguridad interior no es una facultad otorgada al Congreso de la Unión, dado que no tiene base constitucional, además la seguridad interior no es parte de la seguridad pública, por lo que no es posible derivar la facultad para legislar en la materia”, explicó el partido.

Indicó que la Ley de Seguridad Interior transgrede el principio de legalidad, dado que ninguna autoridad puede tomar decisiones que no estén previstas o autorizadas en una disposición legal anterior, de modo que la seguridad interior carece de fundamentación, siendo violatoria del artículo 16 de la Constitución, dado que no se funda el acto legislativo.

Los senadores de Movimiento Ciudadano exponen que dicha ley “viola la libre asociación", al establecer que sólo las movilizaciones no serán consideradas como amenazas a la seguridad interior, debiendo ser mucho más amplio y no ceñirse sólo a las movilizaciones, por lo que es violatoria del artículo 16 de la Constitución.

Afirmaron que la Ley de Seguridad Interior hay una ausencia total de controles institucionales porque no se prevén mecanismos de control en torno a la autorización y actuación de las acciones de seguridad interior, ni por parte del Poder Legislativo ni de la Suprema Corte, y sólo se señala que se deberá “notificar” a las comisiones Bicameral de Seguridad Nacional y Nacional de los Derechos Humanos.

De acuerdo con la iniciativa, una vez abrogada la citada ley el Poder Ejecutivo contará con un plazo de 180 días para elaborar y ejecutar un programa calendarizado para el regreso gradual de las Fuerzas Armadas a sus cuarteles para el cumplimiento de sus atribuciones constitucionales.





El partido Movimiento Ciudadano en el Senado de la República presentó una iniciativa que propone abrogar la Ley de Seguridad Interior, al considerar que existe una ausencia total de controles institucionales. (ARCHIVO)

Etiquetas: MCley de seguridad interiorAMLOTransición federal

Más de Nacional

... Anterior Siguiente ...

- MD