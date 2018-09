Aplazan audiencia de senador acusado de violencia familiar

TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.-

El juez de control penal del centro penitenciario "El Canelo", en Chiapa de Corzo, Luis Armando Mijangos López, aplazó una audiencia que se realizaría ayer domingo por la noche en contra del senador electo Noé Castañón Ramírez (PRI), imputado por violencia familiar y falsedad en declaraciones, debido a una incapacidad médica, informó Nancy Benítez Rebollo, Fiscal de la Mujer de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE).

Sin embargo, Javier Coello Zuarth, abogado de la exesposa del legislador, Mayte López García, aseguró que el defensor del priista, Jorge Segismundo Rotter Díaz, presentó un justificante médico de dos hojas y notas de compra de medicamentos derivado de "un supuesto atentado de una posible organización criminal del que fue víctima", en el estado de Tabasco.

Entrevistado, el especialista en derecho penal consideró que la conducta del imputado "es una estrategia más de la que ha venido haciendo en contra de su exesposa, alargando el procedimiento sin poder llevar a cabo a una resolución del mismo".

Por esa razón, esta semana presentará una queja formal ante el Consejo de la Judicatura del Estado para requerir al presidente del Tribunal Superior de Justicia que sustituya al juez Mijangos López que conoce de los hechos jurídicos, y que no garantiza el debido proceso legal en el juicio.

Coello Zuarth reprobó la conducta de Castañón Ramírez y el sentido de parcialidad de la autoridad judicial en Chiapas, a la que acusó de violentar las normas para evitar que el imputado cumpla con la ley.

El jurista cuestionó la posición del órgano judicial al posponer la audiencia en contra del también exdiputado local en el Congreso de Chiapas.

Esto, porque no existe la figura jurídica en el Código Nacional Penal de una suspensión del auto de plazo constitucional para la vinculación de proceso, incluso, le impone un término "fatal" al juzgador "para que determine el auto de vinculación; aquí en Chiapas no sé si tengan otro Código Nacional o es el mismo", subrayó.

Benítez Rebollo, informó en una videograbación que el juez validó la incapacidad médica de Castañón Ramírez, y fijó el próximo 7 de septiembre, a las 18:00 horas para desahogar la diligencia judicial.

La Fiscal de la Mujer refirió que la defensa del imputado argumentó que tras realizarse la audiencia anterior "Noé Castañón se lesionó al bajar de su camioneta, por lo que acudió al médico quien detectó que presentaba una tromboflebitis y le recomendó reposo por siete días".

El abogado Coello Zuarth dijo que solicitará una audiencia a la Mesa Directiva del Senado de la República para exponer los hechos legales en contra de Castañón Ramírez, a partir de 2016, para que los legisladores federales determinen si es legal que el imputado asuma la representación ciudadana.

"En Chiapas se pregona el Estado de derecho, las libertades de las mujeres y los derechos de los niños; veo que en este asunto no se cumple, y si un senador representante de los chiapanecos no cumple con su exesposa ni con sus hijos y los violenta, imagino que no es el mejor representante popular que pudiera tener el estado en el Senado", cuestionó.

Por último deslindó los juicios en contra del hijo del exministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Noé Castañón León, de cualquier nexo político.

"La disputa de Castañón Ramírez y Mayte López vienen de hace dos años, no es un tema que iniciamos ayer ni antes de las campañas políticas. No debemos politizar este asunto, no debemos mezclar la justicia con la política como lo hace el juzgado en Chiapas, no debería suceder esta circunstancia", argumentó.

El abogado Rotter Díaz fue requerido, al salir del penal "El Canelo" para que expusiera sus razones jurídicas sobre el caso Castañón, pero declinó hablar sobre el tema.

Noé Castañón Ramírez fue arrestado la semana pasada en Monterrey, Nuevo León, y aunque estuvo recluido un día, salió bajo caución mediante el pago de una fianza de 20 mil pesos.





El juez validó la incapacidad médica de Castañón Ramírez, y fijó el próximo 7 de septiembre, a las 18:00 horas para desahogar la diligencia judicial. (ARCHIVO)

