Da Batres instrucciones para frenar bonos a legisladores

El presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, Martí Batres, dio instrucciones para frenar la entrega de un bono de inicio de Legislatura para que los 128 nuevos senadores compren automóviles nuevos y computadoras.

En su cuenta de Twitter, el senador por Morena se refirió a la información periodística publicada este lunes, donde se expone la existencia de una partida de 50 millones para los legisladores federales, sólo por el inicio de la Legislatura y para que compren automóvil y computadora.

Al respecto, Batres Guadarrama informó que giraría instrucciones a la Secretaría de Servicios Administrativos para evitar que se realice ese pago a los senadores.

"El día de hoy sale esta noticia en @Reforma. He instruido al secretario administrativo del Senado, Roberto Figueroa, para detener eso. Las reglas han cambiado. No habrá apoyos para recibir coches ni para ningún privilegio. La dieta se va a disminuir y no habrá bonos", escribió.





