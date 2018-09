Acusada va por el León de Oro

CIUDAD DE MÉXICO

Puede no tener los reflectores mediáticos de otros realizadores como Alfonso Cuarón y Carlos Reygadas, pero Julio Chavezmontes también está compitiendo en el Festival de Cine de Venecia, con su thriller Acusada.

La película, al igual que Roma y Nuestro tiempo, de los dos cineastas mencionados también, busca el León de Oro, el máximo galardón.

Chavezmontes ha sido productor de Open zero, protagonizada por William Dafoe, Halley y Tiempo compartido, ambas de Sebastián Hofmann, ésta última de reciente estreno.

"Es sobre una chica de 21 años, guapa, de clases media alta, que lleva dos o tres años encerrada porque es la única sospechosa del asesinato de su mejor amiga y enfrenta juicio y hay una gran exposición mediática", detalla el productor.

La protagonizan Lali Espósito, Leonardo Sbaraglia (Amor dolor y viceversa) y Gerardo Romano, contando con la participación especial del tapatío Gael García Bernal.

La película es la primera producción conjunta entre Rei Cine (Zama) y K&S Films (Relatos Salvajes), en coproducción con Telefe y Piano, de Chavezmontes.

Tras su paso por Venecia, donde se proyectará el martes, la cinta formará parte de la sección Contemporary World Cine de Toronto.

El largometraje espera respuesta de un festival en México que se realizará a fines de año y espera tener estreno comercial en 2019.

El mexicano será uno de los baluartes de Bergman island, uno de los proyectos cinematográficos más esperados del orbe, desde que se anunció.

La cinta es dirigida por Mia Hansen-Love, ganadora en Berlín y Cannes por los filmes El porvenir y El padre de mis hijos. Y entre los productores se encuentra Rodrigo Teixeira, del filme nominado al Oscar, Call me by your name.

La película gira en torno a una pareja de cineastas estadounidenses que se retiran a una isla donde el realizador Ingmar Bergman (Fanny y Alexander) encontró en su momento inspiración. Pero a medida que avanzan los días y sus guiones, la ficción comienza a cobrar algo de vida.

Mia Wasikowska (Alicia en el país de las maravillas), Vicky Krieps (El hilo invisible) y Anders Danielsen Lie (Fantasmas del pasado) integran tentativamente el elenco.





Competencia. La película, producida por el mexicano Julio Chavezmontes se proyectará mañana en el Festival de Venecia.

