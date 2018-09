'Se hizo justicia', asegura Polevnsky tras revocación de multa

CIUDAD DE MÉXICO.-

CIUDAD DE MÉXICO







COMENTAR

La presidenta de Morena, Yeidckol Polevnsky, negó que el Tribunal Electoral haya hecho favores o que el equipo de transición de Andrés Manuel López Obrador haya cabildeado con los magistrados para que resolvieran revocar la multa por 197 millones de pesos contra dicho partido, al no encontrar irregularidades en el fideicomiso "Por los Demás" para ayudar a los damnificados del sismo del 19 de septiembre.

"No fue un favor, claro que no. Nosotros seguimos peleando temas que están en el tintero, como el caso de Puebla que es una elección de Estado, seguimos peleando en Ciudad Juárez el triunfo porque existe una manipulación inaceptable, que le entregaron constancia de mayoría a nuestro presidente y que se ha contado y recontado y le vuelven a dar vuelta. Y otra que es el caso que proceda no quieren oírlo ni verlo en Nuevo León que los candidatos a senadores del PAN y Movimiento Ciudadano les bordaron sus nombres a las camisetas de los partidos de fútbol para hacerse campaña", expresó.

En entrevista, Polevnsky dijo que se hizo justicia ya que era un error cobrarle una multa a Morena por un tema que no le correspondía al Instituto Nacional Electoral (INE), puesto que las revisiones a los fideicomisos deben ser resueltos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y no a los institutos electorales.

Aclaró también que el fideicomiso "Por los Demás" no era de Morena y que nunca hubo un uso electoral de ese mecanismo en las campañas, como lo había investigado el INE.

"Hubo una falta del INE en voltear a ver a un partido cuando correspondía a un fideicomiso. Ni el dinero salía de Morena, ni el dinero entraba a Morena", indicó.

Rechazó tajantemente que el equipo del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, haya hecho un cabildeo en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

"Nosotros no hacemos eso, normalmente esperamos a que los órganos correspondientes resuelvan y muchos casos son inaceptables y en otros partidos sí andan cabildeando", subrayó.





Negó que el Tribunal Electoral haya hecho favores o que el equipo de transición de Andrés Manuel López Obrador haya cabildeado con los magistrados. (ARCHIVO)

Etiquetas: MorenaFideicomiso Morena

Más de Nacional

... Anterior Siguiente ...

- MD