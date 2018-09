Emiten recomendación por muerte de mujer

TORREÓN, COAH.-

Víctima acudió a cirugía de vesícula y falleció por choque séptico, lesiones y pancreatitis

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila (CDHEC) emitió una recomendación al Hospital General de Torreón por una inadecuada prestación de servicios, caso que se registró en el 2015 en el que una mujer falleciera a causa de choque séptico, pancreatitis, entre otras lesiones en su organismo, tras acudir a la institución por una cirugía de vesícula.

De acuerdo con el expediente CDHEC/2/2016, emitido el 9 de agosto de este 2018 y que se encuentra pública en la página oficial de la Comisión, la queja se presentó el 26 de enero del 2016.

Según el relato de la madre de la mujer fallecida, fue el 14 de octubre del 2015 que acudieron al Hospital General de Torreón con la finalidad de que su hija fuera intervenida quirúrgicamente de la vesícula. La operación se realizó, sin embargo, el dolor no cesó y cada vez se fue tornando más agudo.

"Al salir de la operación mi hija me indicó que tenía un dolor muy fuerte, por lo que gritaba a consecuencia de ello, después de algunas horas y percatarme de que el dolor no disminuía acudí con personal de enfermería a solicitar la fueran a ver, respondiendo que mi hija era una 'panchera' y que el dolor que sentía era normal y era a consecuencia de la operación que se le acababa de practicar, por lo que me retiro y trato de tranquilizarla", relató la madre. El dolor nunca cesó.

Después sólo le dieron calmantes para el dolor. La mujer fue dada de alta. Pero 7 días después el dolor fue cada vez más intenso y su color de piel se tornó amarillo.

"Posteriormente, el 19 de octubre del mismo año acudimos al área de urgencias del Hospital General en Torreón para que la revisaran, lugar donde le indicaron que era necesario que se le realizara un estudio el cual tenía un valor de treinta mil pesos y como el servicio que se le otorgaba era a través del Seguro Popular, dicho estudio no sería cubierto, señalando que dicho estudio era necesario para saber si sería operada nuevamente, agregando que el doctor que la operó no acudió a revisarla porque se encontraba de vacaciones, siendo atendida por otra doctora".

Tras realizarle un ultrasonido nuevamente en el Hospital, se determinó que se le había realizado una ligadura accidental, lo que desató una obstrucción en el conducto hepático, por lo que fue trasladada al Hospital General de Saltillo, dada la gravedad. Su situación no mejoró y fue el 7 de noviembre que falleció.

Tras escuchar los testimonios de ambas partes, la CDHEC determinó emitir una recomendación a la institución médica.

En la recomendación se solicitó "se realice un peritaje en el que determine las irregularidades en que servidores públicos del Hospital incurrieron durante el tiempo en que la fallecida agraviada permaneció internada en dicha institución, derivado de su atención médica y si las mismas originaron se complicara la salud de la agraviada…".

Se apliquen las medidas necesarias para que no se repitan actos de violación al derecho a la protección a la salud por inadecuada prestación de servicio público; se repare el daño material y moral causado a la fallecida agraviada, acorde a la cuantificación que, por conducto de su representante legal y en conjunto con él, por separado, determinen según lineamientos y bases que la legislación respectiva establezca, y se lleven a cabo cursos de capacitación, profesionalización, actualización y de ética profesional dirigidos a los servidores públicos del Hospital.





