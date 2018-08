Manda FGE coronas fúnebres a memorial

TORREÓN

En el marco del "Día internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas", la Fiscalía General del Estado y la Fiscalía Especial de Personas Desaparecidas envió dos coronas fúnebres a dos de los colectivos que congrega a los familias de las víctimas, que pretendían se colocaran en sus respectivos memoriales. El hecho fue reprobado por los integrantes de Fuundec y grupo Vida, quienes exigieron fueran retiradas.

La entrega se realizó alrededor de las nueve de la mañana de ayer, poco antes de que iniciara la misa que se celebraría a los pies del llamado "Árbol de la Esperanza", ubicado en la Alameda Zaragoza en donde también se encuentra el memorial del grupo Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos (Fuundec) Laguna, sitio en donde se habían congregado familiares de las víctimas, quienes exigieron se retirara la corona. En el memorial de grupo Vida no se encontraba nadie.

"Esta fecha no debería de existir... con lo primero que nos topamos es que la Fiscalía tiene la osadía de mandarnos una corona luctuosa, entendemos que muchos no pudieron estar, pero no es el momento", dijo María Elena Salazar, vocera de Fuundec Laguna.

Salazar recalcó que esta fecha no es un acto luctuoso, "nosotros estamos conmemorando el que ellos no están con nosotros, pero eso no significa que ellos están muertos", recalcó.

Por su parte, Silvia Ortiz, vocera de grupo Vida, dijo que tal vez la intención de José Ángel Herrera, fiscal especial era el de apoyar "y no supo qué hacer y fue lo primero que se le ocurrió. Yo pienso que debió habernos hablado, para saber qué le podíamos pedir nosotros".

Dijo que tal vez esa pueda ser la perspectiva que tiene ante el tema de desaparecidos. "No sé si él con eso refleja que todos los desaparecidos estén muertos o cómo los visualiza él, varias personas del colectivo lo consideraron como una burla al dolor".

Para Ortiz, lo ideal sería que hubiera viajado a Torreón y dar la cara, "eso hubiera sido mil veces mejor para nosotros y lo veríamos como un ser humano valiente y con ganas de enfrentar el problema".





Enojo. Reciben coronas fúnebres los colectivos Fuundec Laguna y Vida, de parte de la Fiscalía General del Estado.

