Daré a conocer a mi gabinete cuando lo decida: Cuauhtémoc

El gobernador electo, Cuauhtémoc Blanco, afirmó que presentará a su gabinete cuando lo decida y no cuando lo pida el mandatario en funciones Graco Ramírez.

Así respondió ante la insistencia de la actual administración estatal en el sentido de conocer al gabinete del gobierno entrante para continuar con el proceso de entrega-recepción.

En rueda de prensa, Blanco señaló que lo urgente era presentar al secretario de Seguridad Pública, José Antonio Ortiz Guarneros, quien tomará el cargo el 1 de octubre, pero para el proceso de entrega-recepción designó a una Comisión a la que deben entregar la información del Estado. Sobre el resto de su gabinete, aseguró que tiene casi la mitad y lo dará a conocer una vez que esté completo.

"Al gobernador le quiero informar que yo no voy a dar a conocer todavía a los secretarios. Como se lo dije el lunes en la Conago, yo daré a conocer a los secretarios cuando lo decida no cuando él quiera, se lo manifesté el lunes. Él ha mencionado que hay una buena transición con el presidente actual y electo pero aquí no se ha reflejado; eso es porque el secretario ha traído a mi gente a vueltas y no han entregado nada", declaró Cuauhtémoc Blanco.

Desde hace una semana se tensaron las reuniones entre ambas comisiones, luego de que el equipo de transición del gobierno entrante fijó un plazo de 48 horas para que el equipo del gobierno actual cumpla con la solicitud de entregar información detallada sobre el estado que guardan las diferentes áreas del gobierno estatal; de lo contrario advirtieron que se suspenderán las reuniones programadas para el proceso de entrega-recepción.

El lunes, secretario de gobierno, Ángel Colín López, declaró que no pueden entregar información a alguien que no sea funcionario, por lo que hizo un llamado a Cuauhtémoc Blanco a designar a la brevedad a su gabinete.

En respuesta José Manuel Sanz Rivera, jefe de la Comisión del gobierno electo, dijo que no es necesario porque la Ley de Entrega-Recepción del estado señala que este proceso se debe llevar a cabo una vez que el funcionario reciba su constancia de mayoría por el órgano electoral.

Cuauhtémoc Blanco confió que en próximos días recibirán la información sobre la situación financiera del Estado, de lo contrario dijo esperarán al 1 de octubre, una vez que tome protesta como gobernador de Morelos.





