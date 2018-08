Captan a Bruno Mars luciendo ‘pancita’ en México

TORREÓN, COAH.-

Hace uno días, Bruno Mars fue captado en Punta Mita, México, disfrutando de unas vacaciones junto a sus amigos y su novia Jessica Caban, las imágenes captadas por los paparazzi muestran al cantante luciendo unos "kilitos" de más.

Con una pronunciada barriga, el cantante y compositor ha causado revuelo en las redes sociales, pues además de su voz, el intérprete de Thats What a Like destaca por ser un gran bailarín, y que a lo largo de su carrera había mantenido una complexión esbelta.

Por ahora, el cantante y compositor se encuentra descansando tras su gira 24 Magic World Tour, la cual retomará el próximo 7 de septiembre en Denver, EU.

Las fotos de Bruno Mars han sido tema en la red, y así han reaccionado los usuarios al ver su “la pancita”.

Parece un lanchero de Acapulco, pero no... es @BrunoMars pic.twitter.com/QnNmOKFNhF — Jeshua Córdova (@JeshuaCr_) August 30, 2018

Bruno Mars parece el man que te alquila la carpa, te vende cervecita y te pesca el almuerzo. pic.twitter.com/hAZtdeFzzJ — Jen. (@JenniiAmaya) 30 de agosto de 2018

Bruno Mars fue captado vacacionando en una playa de México. (ESPECIAL)

