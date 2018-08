Realizan misa por desaparecidos; FGE envía coronas fúnebres

TORREÓN, COAH.-

TORREÓN, COAH







COMENTAR

En el marco del "Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas", la Fiscalía General del Estado envió dos coronas fúnebres, una para el grupo Fuundec y otra para Vida, a sus respectivos memoriales de la Alameda Zaragoza.

Los primeros en recibirlas fueron los integrantes de Fuerzas Unidad por Nuestros Desaparecidos en Coahuila (Fuundec), quienes molestos regresaron el arreglo floral.

El envío se hizo minutos antes de que se celebrara la misa por los desaparecidos en el llamado "árbol de la esperanza".

"Esta fecha no debería de existir... con lo primero que nos topamos es que la Fiscalía tiene la osadía de mandarnos una corona luctuosa, entendemos que muchos no pudieron estar pero no es el momento", dijo María Elena Salazar, vocera de Fuundec Laguna.

Al término de la misa se realizará una caminata de visibilización rumbo a la Plaza Mayor de Torreón.





La Fiscalía envió coronas fúnebres a los memoriales de grupo Vida y Fuundec. (EL SIGLO DE TORREÓN)

Etiquetas: desaparecidos coahuila

Más de Torreón

... Anterior Siguiente ...

- MD