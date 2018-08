Atlas le quita el invicto a Cruz Azul

GUADALAJARA, JAL

Cruz Azul ya perdió, aunque sea en la Copa, pero mordió el polvo. Derrota que no le afecta en nada, ya está dentro de la siguiente fase del torneo.

Pero debe de doler, porque fue contra el equipo que no había ganado en Copa y sigue sin ganar en Liga: el Atlas.

Duelo de cuadros que arrastran la mala suerte por años, décadas. Los Rojinegros que viven una de sus perores épocas lograron al fin redondear un buen partido, porque aunque apenas ganaron 1-0., lo hicieron con su esencia por delante, jugando bien y como siempre, sufriendo al final: a lo Atlas.

Cruz Azul lo venía advirtiendo. Las cosas ya no estaban rodando como todos querían. Las victorias y empates dramáticos tapaban lo que estaba ocurriendo, se está perdiendo gas, cosa natural y normal, no siempre se puede mantener el ritmo, no todo el tiempo, a veces se tiene que fallar, a veces se tiene que perder, no es que sea bueno caer, como dicen algunos, pero es el orden natural de una competencia... Los equipos que arrasan de punta a punta son casos extraños que surgen muy de vez en cuando, los cementeros de Pedro Caixinha, que apareció al fin en la banca después de pagar sanciones pasadas en el torneo copero, acabaron con su racha de imbatibilidad.

Fue un partido en donde el dominio se repartió. Atlas en base a dinámica dominó a un Cruz Azul que salió con su premisa de siempre, a esperar para robar el balón lo más cerca posible de la portería contraria, esta vez no fue así, y tardó en meterse al juego, y en esa tardanza llegó el gol de los Rojinegros, una buena jugada culminada por Juan Pablo Vigón.

A partir de ahí Cruz Azul tuvo que cambiar la mentalidad e irse al frente a proteger el prestigio que ha construido a lo largo de esta temporada, pero una y otra vez fueron cayendo en errores y rebotando en la barrera construida por el Atlas, que al verse con ventaja, lo que ocurre muy de vez en cuando, la protegió con uñas y dientes.

En los minutos finales, como siempre, el factor sufrimiento se fue del lado rojinegro, los cementeros se acercaron pero no lo suficiente y así se dio la noticia. Atlas ya ganó, Cruz Azul ya perdió.

En los otros duelos del día, los Tigres se impusieron 1-0 como visitantes a Tapachula y Toluca rescató el empate a dos tantos en su visita a los Bravos de Juárez.





