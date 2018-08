MICHAEL JACKSON: 10 temas del 'Rey del pop' en el aniversario 60 de su nacimiento

MADRID, ESPAÑA

Michael Jackson cambió con sus canciones, inolvidables bailes y su carismática voz, la historia de la música del Siglo XX

MADRID, ESPAÑA







COMENTAR

El rey del pop, Michael Jackson, cumpliría ayer miércoles 60 años. Se trató de una fecha especial en la que se conmemoró el legado de un artista inimitable que cambió con sus letras, sus bailes y su carismática voz la historia de la música del Siglo XX, en la que brillan temas como Thriller, Billie Jean o Bad.

Jackson comenzó su carrera musical con tan solo seis años, como miembro de los Jackson 5, grupo musical conformado por él y sus hermanos Jackie, Tito, Jermaine y Marlon, hasta que despegó en solitario en 1972 con "Got to Be There", aunque fue con "Off the Wall" con el que empezó a adquirir reconocimiento.

A partir de este álbum, los éxitos del que es considerado "el mayor artista de todos los tiempos" se multiplicaron, con un historial que cuenta con 15 premios Grammy, junto con los premios especiales de la Grammy Legend y Grammy Lifetime, 26 American Music Awards, 16 World Music Awards y 350 millones de discos vendidos en todo el mundo.

A continuación, los diez temas destacados del artista por orden cronológico:





'El Rey'. Michael Jackson El 'Rey del Pop', nació el 29 de agosto de 1958 en Indiana, EU, habría cumplido 60 años ayer.

Más de Espectáculos

... Anterior Siguiente ...

- IMP