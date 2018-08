Sube a 380 las tortugas muertas por red de pesca ilegal en Oaxaca

OAXACA, OAXACA.-

El trasmallo que atrapó y mató a unas 380 tortugas golfinas en la Costa de Oaxaca, es del tipo de redes prohibidas de la pesca local, informó la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).

La mañana del martes fueron halladas muertas alrededor de 300 tortugas golfinas atrapadas en un trasmallo frente a La Barra de Santa María Colotepec, en la región de la Costa. Luego la cifra creció a 350 y ahora van 380.

El delegado de la dependencia federal en Oaxaca, Nereo García García, descartó que la responsabilidad de la muerte de los ejemplares sea de tripulantes de barcos atuneros o camaroneros, y por el contrario, indicó, se trata de pescadores locales, de acuerdo con las evidencias recopiladas.

"El tipo de red no es de barcos atuneros, no es de barcos camaroneros, por lo que tiene que tratarse de redes que están prohibidas y que se usa para pesca más local de la zona. Lo que estamos esperando también es el reporte de la propia Conapesca porque los barcos atuneros si se tratara el caso, tienen monitoreo satelital y hasta ahorita no tenemos ningún tipo de evidencia de ese tipo", detalló.

Luego del fallecimiento de estas especies en peligro de extinción, informó, corresponderá a la Profepa concientizar a los pescadores de la zona para evitar el uso de materiales de pesca prohibidos que dañan la vida marina.

Por su parte, la subdelegada de la Comisión Nacional de Pesca y Acuacultura (Conapesca) en el estado, Araceli Lastra Guarneros, informó que colaboran con Profepa en la investigación del caso para identificar a los responsables de la mortandad de las tortugas golfinas.

De acuerdo con Profepa, los ejemplares tenían más de una semana de haber fallecido dentro del mar por ahogamiento, luego de quedar enredadas con mallas de pesca prohibidas de 120 metros de longitud y de seis pulgadas.

Cuando los quelonios fueron recuperados se detectó que se encontraban en estado de descomposición y algunos ya fragmentados.

La red en la que quedaron atrapadas las tortugas es de tipo para atrapar pez ojotón, cuyo uso está restringido en costas de Oaxaca.

Los cuerpos de los ejemplares fueron enterrados en la playa con apoyo de los pescadores, autoridades locales, Profepa y personal de la Policía Federal y Secretaría de Marina.

Esta especie de tortuga se encuentra en peligro de extinción y está dentro de la lista de la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010 "Protección Ambiental-Especies nativas de México de flora y fauna silvestres, categorías de riesgo y especificaciones para su inclusión, exclusión de especies en riesgo".





