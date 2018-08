Trump amenaza a sitios de la red

WASHINGTON, EU

Aseguró que 'Google y otras están suprimiendo voces de conservadores'

WASHINGTON, EU







Donald Trump advirtió ayer a los gigantes tecnológicos Google, Twitter y Facebook que "tengan cuidado" porque se están "aprovechando de mucha gente", después de denunciar que el motor de búsqueda de la primera de esas empresas está diseñado para silenciar a los conservadores.

"Creo que Google se está aprovechando de mucha gente. Creo que es algo muy serio, algo muy serio. Creo que lo que están haciendo Google y otros, si miras a lo que está pasando con Facebook, más les vale tener cuidado, porque no pueden hacer eso con la gente", dijo Trump en declaraciones a periodistas desde el Despacho Oval. "Tenemos literalmente miles y miles de quejas que nos están llegando, y no pueden hacerlo. Así que creo que Google, Twitter y Facebook realmente están adentrándose en un terreno muy peligroso y tienen que tener cuidado. No es justo para buena parte de la población", agregó.

Trump, que habló con la prensa durante una reunión con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, daba así continuidad a las quejas que emitió unas horas antes en un par de tuits. "Los resultados de búsqueda de 'Trump News' muestran sólo los puntos de vista e informaciones de los Medios de Noticias Falsas. En otras palabras, lo tienen AMAÑADO, para mí y otros, de modo que casi todas las historias y noticias son malas", aseguró el presidente.

Trump recalcó que "Google y otras están suprimiendo voces de conservadores y escondiendo información y noticias positivas", e insinuó que eso puede ser "ilegal".

"Están controlando lo que podemos y no podemos ver. Esta es una situación muy seria, ¡será encarada!", agregó. Tras el mensaje de Trump, su asesor económico principal, Larry Kudlow, adelantó que la Casa Blanca está revisando si las búsquedas del gigante tecnológico "deberían ser reguladas".

Google emitió ayer un comunicado en el que rechazaba que sus motores de búsqueda estén alterados para "manipular las opiniones políticas" de sus usuarios.





Deseo. Donald Trump le sacó la tarjeta roja a la prensa, durante la visita de Gianni Infantino.

