Miles de personas hacen fila para despedir a Aretha Franklin

Miles de personas se han formado para rendir honores a la “Reina del soul”, Aretha Franklin, fallecida el 16 de agosto pasado y cuyo cuerpo permanecerá expuesto este martes y mañana en el Museo de Historia Afroestadunidense Charles H. Wright, en el centro de Detroit.

De esta forma los seguidores de la también activista pueden manifestar sus reconocimiento, admiración y cariño a una de las más grandes artistas de finales del siglo pasado e inicios de este, antes de que se realice el funeral privado.

Los asistentes aguardan hasta cuatro horas bajo un clima caluroso y húmedo para pasar frente al ataúd dorado, totalmente abierto y donde reposan los restos de Franklin, vestida por completo de rojo, incluyendo sus aretes y zapatos, reportaron diversos medios de comunicación.

El jueves serán trasladados sus restos al templo bautista New Bethel, que en los años 40 presidió su padre, el reverendo Clarence LaVaughn Franklin, entonces considerado el predicador negro más famoso del país.

El funeral privado de la intérprete de temas como “Respect” y “Spanish Harlem” se llevará a cabo el viernes 31 de agosto en el Greater Grace Temple, inmueble que ha sido punto de encuentro para homenajear a personas notables originarias de la llamada “Motor City”, entre ellos el barítono Levi Stubbs, la activista de los derechos humanos Rosa Parks y el jazzista Marcus Belgrave.

A esa ceremonia está prevista la asistencia de personalidades como Steve Wonder, el expresidente estadunidense Bill Clinton quien participará como orador, la cantautora Chaka Khan llamada “La reina del funk”, la cantante de country Faith Hill, el reverendo Jesse Jackson y el productor y activista Smokey Robinson.

Después de este evento religioso, que será transmitido por Internet y televisión, “La reina del soul” será enterrada junto a su padre y otros miembros de su familia en el cementerio de Woodlawn, en Detroit, Michigan. Para el 14 de noviembre está planeado, además, un tributo musical.

Nacida el 25 de marzo de 1942 en Memphis, Tennessee, Aretha desarrolló una extraordinaria carrera de seis décadas, que la convirtió en una de las cantantes más célebres del país, fama y popularidad que aprovechó ampliamente para trabajar en favor los derechos civiles en Estados Unidos, la liberación femenina y los afroestadunidenses.

Aretha Franklin revolucionó la música soul y alcanzó el éxito desde los años 60 con la casa productora Atlantic Records, con temas como “I never loved a man”, “Chain of fools”, “Baby I love you”, “I say a little prayer”, “Think”, “The house that Jack Built”.

Ganó 18 premios Grammy, se convirtió en la primera mujer en ingresar en el Salón de la Fama del Rock and Roll, recibió la Medalla Presidencial de la Libertad y se presentó en la toma de posesión del presidente Barack Obama con el tema "My country, tis of thee". Finalmente falleció el 16 de agosto tras una larga lucha contra el cáncer de páncreas.





