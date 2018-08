'Falla surtimiento; no hay desabasto'

TORREÓN

Dice que hospitales de La Laguna están a más del 70 por ciento de su capacidad

El secretario de Salud de Coahuila, Roberto Bernal, aceptó que hay fallas en surtimiento del material y medicamento por parte de Farmacias del Rosario, pero negó que en estos momentos exista desabasto en Hospitales de La Laguna como lo señala el Sindicato y dice que están a más del 70 por ciento.

El secretario dijo que ya se subsanó el desabasto que denunció el pasado jueves la Sección 87 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud, quien ese día comenzó trabajo bajo protesta.

"Desde el viernes (se subsanó), es normal hay mucha demanda de toda la gente, los invito ahora al Hospital, vayan a Matamoros, vayan a San Pedro, estamos al 80 o 90 por ciento en los Hospitales", dijo.

Bernal señaló que probablemente la fuente de información del sindicato "no fue la correcta" y dijo que están con abiertos al diálogo.

´¿Van a dialogar con el Sindicato?

"Por supuesto".

´¿Cuándo?

"Cuando ellos quieran, desde ahora (...) son nuestros amigos, queremos platicar con ellos".

Roberto Bernal atribuyó algunas fallas en el surtimiento a la empresa que actualmente es la encargada de proporcionarlo al Sector Salud, que es Farmacias del Rosario.

"Cuando yo llegué ya estaba (Farmacias del Rosario) y no lo pude cambiar, pero lo voy a cambiar, no podemos bloquearla, pero sí voy a dar la indicación que se bloquee por el mal servicio que nos ha dado (...) No tienen todas las claves, algunas las tenemos que comprar nosotros".

Según el secretario el sábado, el Hospital General de Torreón contaba con suficiente material y medicamento, a diferencia de lo que señalaron trabajadores quienes, por la mañana, se quejaron que no tenían lo elemental para brindar una buena atención médica.

Ese día por la tarde, el mismo personal informó que llegó un camión a surtir.

En un recorrido dado por la farmacia de este Hospital, ayer se pudieron observar los anaqueles con material y medicamento. Encargados le dijeron al doctor Bernal, que el surtimiento era del 80 al 90 por ciento.

El secretario dijo que en el Hospital hay buzones de sugerencias en donde las y los usuarios pueden manifestar su inconformidad en este temas, debido a que actualmente una de las prioridades es el surtimiento, pues están en proceso de certificación.

En su visita a Torreón, Roberto Bernal inauguró dos lactarios, uno en Peñoles y otro más en el Hospital General, además de un aula de apoyo escolar en el Hospital Infantil.





Surten. Hospital General de Torreón recibió surtimiento de material y medicamento el sábado.

