Reaccionan en redes a nuevo billete de $500

El Banco de México presentó esta tarde el nuevo billete de 500 pesos que sale a circulación a partir de hoy.

En el nuevo billete aparece al frente la imagen de Benito Juárez, mientras que al reverso se representan los ecosistemas de costas, mares e islas de México con la ilustración de una ballena y su ballenato.

En redes sociales los usuarios estuvieron a la expectativa desde el fin de semana, lanzando propuestas sobre quién debería "engalanar" el nuevo billete y tras darse a conocer el diseño oficial, las reacciones no se hicieron esperar.

En Twitter, usuarios han criticado el parecido con el actual billete de 20 pesos, que es del mismo color y también con el rostro de Benito Juárez.

Otros han tomado con humor la presentación de la nueva familia de billetes y han lanzado memes de su propia versión de éste.

+Necesitamos el nuevo diseño para el billete de 500 - El becario trabaja en ello + No es mucha responsabilidad? - No, le dije que podía retomar ideas de los otros billetes, saldrá bien #billetede500 pic.twitter.com/NFrGbcXq1S

—Who are you?

—I’m you but stronger pic.twitter.com/t7mUBeygmm