Se enfrentan 'los mejores'

Para el artillero argentino de los Guerreros, Julio Furch, Santos Laguna y Cruz Azul, son hasta el momento, los mejores equipos del Torneo Apertura 2018, aunque reveló que todavía queda camino por recorrer en la campaña.

"Puede ser, somos los que estamos en la parte alta de la tabla, Rayados también está ahí, Tigres que aunque ha perdido tres partidos, dará pelea, pero falta mucho torneo para adelante", declaró ayer.

El "Emperador" sabe por otra parte, del gran aparato defensivo con el que cuenta la Máquina Celeste, que apenas ha recibido un gol en seis confrontaciones en el certamen.

"Es un partido difícil, sabemos que Cruz Azul viene con un potencial muy fuerte y con una confianza importante, pero nosotros trataremos de hacer lo mismo. Las pruebas contra Chivas, Tigres y Tijuana también fueron difíciles".

Reveló que el campeonato de goleo individual en la Liga MX lo ilusiona y lo emociona, aunque es un premio que no le quita el sueño ni lo tiene obsesionado.

"Me pondría muy contento si me llega a tocar, pero no es algo que me desespera, lo primordial siempre ha sido el objetivo grupal" dijo el delantero argentino.

Aceptó que enfrentar a la defensiva celeste será una auténtica prueba de fuego, pero los Guerreros harán su trabajo, ya que en lo personal, de nada sirve lo que ha hecho, si es que se relaja, por lo que espera seguir mejorando y con su racha goleadora y en asistencias.

"Pensamos en el daño que podemos hacerle, ellos han hecho un gran trabajo, pero nosotros también lo hemos hecho en la delantera, será un partido parejo".

El cambio de técnico, poco se ha reflejado en el accionar y resultados de los albiverdes, por lo que Furch reveló la clave para seguir con la misma inercia del torneo anterior, donde fueron campeones.

"Lo principal que tenemos es el grupo, la calidad de jugadores y buenos aspectos, como lo era con Robert (Dante Siboldi), ahora lo es con Chava (Reyes Jr.), en manejo de partido, la unión del grupo es fundamental para nosotros, la confianza y nunca perder esa humildad. Sabemos que al que le toque jugar, tiene que dar lo mejor, al existir una competencia interna".

Agregó que espera mantener con Santos Laguna el invicto y la marca perfecta en el Corona, ya que siempre tiene confianza en sus compañeros, en el trabajo que hacen de local, de hacerse fuertes y ponerse en ese papel.

Y es que pese a las bajas que tuvieron en posiciones puntuales, Furch dejó en claro, que como un conjunto de cosas, todo empieza desde atrás, donde los defensores son nuevos, mientras que los de medio campo hacia arriba ya tienen un entendimiento y saben cómo manejan la pelota y cómo se mueven, por lo que están aprovechando las oportunidades que tienen ante el arco enemigo.

Sobre la adaptación de Dória y Nervo expresó: "van mejorando de a poco, son grandes jugadores, saben manejarse y también hablando siempre, aunque también con los laterales, con José (Abella) que es el capitán y habla mucho, así como (Jesús) Angulo hace lo suyo, están aportando".





