Ecuador abre frontera a miles de venezolanos

LA DECISIóN DE LA CORTE HABíA CAUSADO GRAN ALEGRíA EN LOS MIGRANTES

Un tribunal de Quito anuló ayer la regulación del gobierno de exigir pasaportes a los emigrantes venezolanos que entran al país y dio un plazo de 45 días al Ministerio de Relaciones Exteriores para que presente un plan de contingencia humanitario frente a los problemas de la emigración.

La Unidad Judicial Tercera de la Familia ha dado un vuelco en los corazones de los miles de emigrantes que golpean las puertas de Ecuador desde hace meses, y en particular de aquellos que ya habían salido de Venezuela sin pasaporte y estaban de camino o incluso en las terminales.

"Este es un triunfo histórico de la justicia y un triunfo histórico de los derechos humanos", se congratuló el abogado Ernesto Pazmiño al aplaudir la decisión judicial en nombre de la Defensoría del Pueblo.

Sin embargo, por el momento no está claro si la jueza ha anulado de forma definitiva la aplicación de la regulación, que entró en vigor el pasado sábado, o la ha condicionado al plan de contingencia que debe presentar el Ministerio de Exteriores en 45 días.

Pazmiño aseguró que no hay relación entre las dos cosas y que lo que la jueza solicitó es un "plan humanitario" que dé respuesta a los problemas que origina la masiva llegada de venezolanos, pero que en ningún caso el Gobierno podrá volver a instaurar la restricción de los pasaportes.

Sin embargo, el ministro de Exteriores, José Valencia, que anunció inmediatamente nuevas medidas de control en frontera, consideró que la prohibición de exigir el pasaporte es únicamente 45 días.

La jueza Judith Naranjo "fundamentó su decisión en el artículo 1 de las Constitución", que establece que "Ecuador es un Estado de derecho y justicia", puntualizó Pazmiño al negar esa posibilidad.

Pazmiño insistió en que lo que ha hecho la jueza es "sumarse al pedido y al clamor de Ecuador, América y del mundo de que se dé una respuesta humanitaria al tema de la migración", que es un "problema regional" de todos los países latinoamericanos y deberá ser tratado en una reunión a mitad de septiembre convocada por Quito.

La decisión fue tomada en una audiencia de solicitud de medidas cautelares por parte de la Defensoría del Pueblo contra la exigencia de pedir el pasaporte a los ciudadanos venezolanos, lo que había creado una gran incertidumbre entre los migrantes.

Sobre todo porque Perú, su principal destino, se sumó a la iniciativa y la piensa aplicar desde la próxima medianoche.

El viceministro de Movilidad Humana, Santiago Chávez, que estaba en la audiencia, se mostró "decepcionado" por el fallo pero dijo "respetar" la decisión del poder judicial.

Y justificó la decisión de imponer el pasaporte en que, lo que hace la Cancillería, es "todo lo que puede para mantener una migración controlada, segura y responsable para que los ciudadanos venezolanos puedan insertarse en el Ecuador de la manera correcta".

Argumentos que respaldó Valencia al anunciar poco después que Ecuador exigirá a los ciudadanos venezolanos que quieran ingresar al país que validen antes sus cédulas de identidad Deberán hacerlo "con la presentación de un certificado de validez de la cédula de identidad, emitido por un organismo regional o internacional reconocido por el Gobierno de Ecuador; o con la presentación de un certificado de validez de la cédula de identidad emitido por las entidades autorizadas al efecto por el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, debidamente apostillado", según un comunicado del Gobierno.

La decisión de la Corte había causado gran alegría entre los venezolanos que hoy se encontraban en el paso fronterizo de Tulcán, donde los que no tenían el pasaporte veían su ingreso bloqueado.

Se constató que poco después de conocerse la decisión, decenas de venezolanos sin ese documento salieron corriendo hacia la fila para recibir la carta andina de Colombia, el documento exigido hasta ahora.

"Una emoción grande, de verdad que no nos esperábamos eso. Es una ayuda muy humanitaria. Venezuela está que no se puede. Salimos con la intención de ayudar a nuestra familia, a los niños que se mueren porque no hay medicinas", dijo a Efe Nazareth Márquez, de Caracas, en la terminal fronteriza.

Entre otros emigrantes se distinguían lágrimas en los ojos y una gran emoción, mientras muchos, sin creérselo aún, trataban de llamar a sus familiares para avisarles de que ya los dejarían pasar.

La validación de la cédula no obstante supondrá un nuevo obstáculo para aquellos que ya han salido de Venezuela.

Aumentan hasta en un 1,000,000 % el transporte

Los sistemas de transporte público y privado de Venezuela comenzaron a cobrar ayer las nuevas tarifas establecidas por el Gobierno de Maduro y que suponen incrementos que superan el 1,000,000 % en el marco de plan del Ejecutivo de "recuperación y prosperidad económica".

La vicepresidenta del país, Delcy Rodríguez, ha explicado que las nuevas tarifas son "transitorias" mientras llega septiembre y se pone en marcha el plan de subsidio directo de combustible a las unidades de transporte del país, según reseñó ayer la estatal Agencia Venezolana de Noticias (AVN).

Por su parte, el ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez, explicó hoy que los servicios del Metro de Caracas así como las unidades de transporte terrestres que dispuso el Gobierno para cubrir las rutas de la capital venezolana y áreas cercanas tendrán un costo de 0,5 bolívares soberanos, menos de un centavo de dólar.

Este aumento representa un incremento superior al 1,000,000 % pues el valor del pasaje en estas unidades costaba 4 bolívares y pasó a 50,000, ahora expresado como 0.5 bolívares soberanos desde que el lunes entró en vigencia una reconversión que le quitó cinco ceros a la moneda nacional.

"La tarifa regirá hasta que se inicie el proceso de subsidio a la gasolina", aseguró hoy el ministro sin explicar sin esto excluye al metro y las unidades terrestres que forman parte de su sistema que llevaban meses trabajando gratis pues los precios de los boletos no representaban ninguna rentabilidad en medio de la hiperinflación.

Efe

Efe

Gobierno dice que migrantes volverán al país

El Gobierno de Nicolás Maduro aseguró ayer que los venezolanos que han abandonado su país por la grave crisis económica, política y social volverán a Venezuela por la puesta en marcha de los planes que tiene el Ejecutivo para recuperar la economía.

"La conclusión es que los venezolanos y las venezolanas van a volver y además los invitamos a volver porque los necesitamos para este plan de recuperación donde la economía venezolana va a transcurrir sobre rieles coherentes basados en la realidad", dijo en rueda de prensa el ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez.

El funcionario respondió así al ser cuestionado sobre la migración masiva de venezolanos a los países de la región, una situación que ha sido noticia en los últimos meses en naciones como Ecuador, Perú, Colombia y Brasil que han recibido a gran cantidad de personas que huyen de la crisis en Venezuela.

"Las venezolanas y venezolanos que quieran venir (son) bienvenidos y son necesarios, vénganse los necesitamos, y ya verán cómo en relativo corto tiempo se van a notar la consecuencias de este programa", insistió Rodríguez.

El ministro también indicó que tras el incidente violento que se registró el fin de semana en Pacaraima, Brasil, lugar del que un grupo de venezolanos fue expulsado y a los que le quemaron sus pertenencias, la Fuerza Armada y el gobierno regional de Bolívar (sur), fronterizo con ese país, atendieron a los nacionales que fueron "salvajemente agredidos".

"Me imagino (que) algunos factores de poder colombiano han enseñado a los brasileños cómo hacer un falso positivo respecto a un supuesto ataque a un comerciante brasileño que está plenamente demostrado que no eran venezolanos quienes perpetraron ese ataque contra un comerciante brasileño", añadió.

Según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur), unos 2,3 millones de venezolanos viven actualmente fuera de su país.

Entran. Cientos de venezolanos cruzaron la frontera de Ecuador debido a la crisis de su país.

De todas las edades. Familias enteras dejaron atrás Venezuela para buscar una mejor vida.

Más de Internacional

... Anterior Siguiente ...

- IMP