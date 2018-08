Furch no se desespera por título de goleo

TORREÓN, COAH.-

Aunque el campeonato de goleo individual en la Liga MX ilusiona y emociona a Julio Furch, es un premio que no le quita el sueño ni lo tiene obsesionado.

“Me pondría muy contento si me llega a tocar, pero no es algo que me desespera, lo primordial siempre ha sido el objetivo grupal” dijo el delantero argentino, al finalizar la práctica matutina de Santos Laguna de hoy viernes en el TSM.

Con cuatro tantos anotados hasta el momento y cinco asistencias de gol para sus compañeros, el "Emperador" aceptó que aunque la defensiva del Cruz Azul (la mejor de la campaña hasta el momento con apenas un gol permitido), será una auténtica prueba de fuego, los Guerreros harán su trabajo.

“Pensamos en el daño que podemos hacerle, ellos han hecho un gran trabajo, pero nosotros también lo hemos hecho en la delantera, será un partido parejo”.

El argentino marcó el empate a media semana ante Xolos de Tijuana.

