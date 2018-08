Cambian la Colón y después consultan

TRABAJOS DE REMODELACIóN COMENZARON HACE 4 MESES

Aunque los trabajos de remodelación de la calzada Colón comenzaron hace 4 meses, hasta ahora Urbanismo Municipal llevará a cabo un foro de socialización el próximo 28 de agosto para que los ciudadanos conozcan el proyecto.

Será a manera de Consulta Pública.

Se efectuará en punto de las 17:30 horas, en el cruce de dicha vialidad, con la avenida Matamoros.

El director de Urbanismo, Aldo Villarreal Murra asegura a través de un boletín informativo que "desde el inicio de la Administración Municipal han efectuado diversas actividades para generar información y los detalles técnicos del proyecto".

Dice que se han reunido con distintas cámaras empresariales de la región, como la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex); Consejo Lagunero de la Iniciativa Privada (CLIP); Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (Canadevi); Cámara Nacional de Comercio de Torreón; Cámara Nacional de la Industria de la Construcción (CMIC); Cámara de la Propiedad Urbana de Torreón (CPUT); Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) y la Cámara Nacional de la Industria Panificadora (Canaimpa".

En el boletín de Comunicación Social, Villarreal Murra asegura que la información a detalle sobre los trabajos de la calzada Colón, también se difundieron con los diversos colegios regionales, tales como: el Colegio de Ingenieros Mecánicos Electricistas y Electrónicos Laguna (CIMEE), el Colegio de Arquitectos de la Comarca Lagunera A.C. (CACLAC); Colegio de Ingenieros Civiles de la Laguna A.C. (CICLAC); con el director del Centro Histórico, Víctor Hugo Torres Romo.

También se le mostró al director del Instituto Municipal de Planeación y Urbanismo (Implan), Eduardo Holguín Zehfuss, según el boletín de prensa.

En el comunicado no se anota que se consigna que se haya mostrado el proyecto a los ciudadanos en forma directa, sólo fue a los colegiados y organismos empresariales.

Para que vean físicamente lo que se está haciendo en la Calzada Colón, fueron invitados todos los regidores que integran el Cabildo de Torreón a realizar un recorrido este lunes a las 11 de la mañana.

Juan José Arellano, presidente de la Comisión de Urbanismo y Obras Públicas dice que independientemente de las exposiciones y comparecencias de funcionarios, "lo mejor es constatar el trabajo que realizan y esto aleja las especulaciones".

Para él, es importante como regidor, involucrarse en las obras y proyectos que se realizan para el beneficio de la ciudad y corregir lo que sea necesario con el ánimo de hacer las cosas mejor. Yo no tengo ningún problema en atender los reclamos de los ciudadanos", expresa.

Dijo que ya se confirmó el acompañamiento del director de Obras Públicas, Tomás Galván Camacho; de Medio Ambiente, Felipe Vallejo y el encargado de Parques y Jardines, Alejandro Gutiérrez Zamudio.

El punto de reunión es Matamoros y Colón.

"Yo no puedo asegurar que se riega o no se riega la calzada Colón, si la cordonería se hizo de buena calidad o si se devastó el espacio de las áreas verdes originales, no me consta, por eso vamos a hacer el recorrido, para ver lo que se está haciendo, por encima de lo que nos digan", según Juan José Arellano.

En la calzada Colón sólo se trabaja actualmente en la colocación de la pista podotáctil por parte de una empresa.

Además, en la colocación de las áreas jardinadas ornamentales que aunque sean de muestra como lo aseguró el titular de Obras Públicas, Tomás Galván Camacho en su reciente comparecencia ante los regidores de la Comisión que lo supervisa, tendrán un costo.

Son dos las empresas que se disputan el contrato para colocar las plantas de ornato en la calzada Colón.

Los trabajos en esta emblemática calzada comenzaron a mediados del mes de abril.

También la semana pasada durante la comparecencia de Tomás Galván, se presentó el encargado de Parques y Jardines Alejandro Gutiérrez Zamudio quien aseguró que la calzada Colón no ha sido devastada.

Gutiérrez Zamudio dijo en esa reunión de manera pública que invitaba a los regidores a realizar el recorrido por el lugar cuando quisieran.

Fernando Compeán

Así está. Tras de varios meses para colocación de cordonería, retiro de especies verdes y constantes señalamientos de que las dejaron secar, ahora harán consulta ciudadana sohre la Colón.

