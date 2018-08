Anuncia Álvarez Icaza que será senador sin partido

CIUDAD DE MÉXICO.-

Emilio Álvarez Icaza anunció que no se sumará a ninguna de las bancadas de los partidos de la coalición que lo postularon –de la Revolución Democrática, Acción Nacional y Movimiento Ciudadano- por lo que será senador sin partido.

El legislador electo, quien acudió a la Cámara alta para registrarse, dijo que ya informó de esta decisión a las dirigencias y coordinadores del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, así como a Ricardo Monreal, quien será el coordinador parlamentario de Morena en el Senado.

En rueda de prensa, rechazó que no sumarse a la bancada del PRD sea una deslealtad; "yo no milito en ningún partido, no soy militante del PRD, no soy militante del PAN, no soy militante de Movimiento Ciudadano”.

Reconoció que no ser parte de ninguna bancada tendrá un costo al no tener acceso a los recursos de los grupos parlamentarios y dijo que no hay impedimento legal para poder presidir, como lo busca, la Comisión de Derechos Humanos.

El exombudsman capitalino recordó que fue candidato por la coalición Por México al Frente en acuerdo con la organización e iniciativa denominada “Ahora”, en la que los partidos que la conforman aceptaron nuestra autonomía e identidad política.

Informó que el resto de quienes representan a esta iniciativa denominada “Ahora”, es decir, los diputados electos Lucía Riojas Martínez y Carlos Morales Vázquez, tampoco se integrarán a ninguna fracción legislativa en San Lázaro.

Álvarez Icaza señaló que desde el Senado de la República impulsará el tema de derechos humanos, atención a las víctimas. “El tema central es cómo protegemos y tutelamos los derechos humanos de quienes viven aquí, quienes transitan por aquí y los mexicanos que viven en Estados Unidos”.

Agregó que levantará la voz donde se pretenda cortar libertades, trabajará en favor de abrogar la Ley de Seguridad Interior y buscará regulaciones para el uso de la fuerza pública.





Álvarez Icaza señaló que desde el Senado de la República impulsará el tema de derechos humanos. (ARCHIVO)

