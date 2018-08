Líder del EI llama a seguir la 'guerra santa' en todo el mundo

BAGDAD.-

El máximo líder del Estado Islámico (EI), Abu Bakr al Baghdadi, llamó a sus seguidores mantener la Yihad (Guerra Santa), en un mensaje de audio difundido hoy con motivo de las festividades Eid-al-Adha (Fiesta del Sacrificio, en árabe), las más importantes del Islam.

En el mensaje, emitido a través de la red social de Telegram, al Baghdadi, cuyo paradero y destino se desconoce, insta a los "guerreros santos" del EI a perseverar y continuar luchando "contra los enemigos" del grupo en todo el mundo.

La grabación de audio, titulada "Give Glad Tidings to the Patient" ("Den buenas noticias al paciente) fue emitida por el brazo central de medios del grupo extremista, al-Furqan Foundation, desde ayer por la noche, según un reporte de la cadena árabe Al Arabiya y la televisión Al Yazira.

"Para los mujahidines (guerreros santos), la escala de victoria o derrota no depende de que una ciudad o pueblo sea robado o sujeto a quien tenga superioridad aérea, misiles intercontinentales o bombas inteligentes", destacó la voz del audio, la cual no se ha confirmado si es realmente de al Baghdadi.

De confirmarse su veracidad, el mensaje de 55 minutos de duración sería el primero que emite el líder extremista desde septiembre pasado y llega luego de que el EI ha perdido la mayor parte del territorio que controlaba en Irak y Siria.

"No tienes opción. Si quieres vivir en dignidad, entonces vuelve a tu religión y lucha contra tu enemigo… No se trata solo de portar armas, sino también ... no aceptar nada más que la sharia (ley islámica) y morir para lograr esto", subrayó, dirigiéndose a sus seguidores en Siria.

El líder del grupo radical aseguró a sus seguidores que el Daesh (acrónico del EI, en árabe) está bien y les pidió no preocuparse por perder las ciudades que controlaban en Siria e Irak, ya que eso se va a revertir.

"Estados Unidos atraviesa el peor momento en toda su existencia", subrayó y agregó que Rusia está compitiendo con la nación norteamericana por la influencia regional.

El grupo extremista ha perdido alrededor del 90 por ciento del territorio que controlaba en Irak y Siria en junio de 2014, cuando declaró su califato.

En su mensaje, reproducido este jueves en varios sitios islamistas, al Baghdadi, también atacó a Estados Unidos, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos (EAU) por apoyar la lucha contra el grupo armado en Siria, Irak, Yemen y otros países de la región.

"Aquellos que olvidan su religión, la jihad contra sus enemigos, tengan certeza que pierden la promesa del creador y serán deshonrados, pero cuando se aferran a él, son poderosos y victoriosos, incluso después de cierto tiempo", apuntó.

Al Baghdadi, calificado como el "hombre más buscado del planeta" y por cuya cabeza Estados Unidos ofrece una recompensa de 25 millones de dólares, ha sido declarado muerto en varias ocasiones, aunque la Inteligencia iraquí considera que sigue vivo, escondido en territorio sirio, cerca de la frontera con Irak.

El Estado Islámico (EI) surgió en 2003 como una rama de la red Al Qaeda, aunque después se separó y tomó el control de amplias zonas de Siria e Irak, en donde en junio de 2014 estableció un califato.

El grupo yihadista es reconocido por los crímenes atroces que comete en nombre del Islam, como decapitaciones, lapidaciones, quemando vivas a sus víctimas o lanzándolas desde azoteas de edificios, aunque también ha perpetrado innumerables atentados dentro y fuera de Irak.





