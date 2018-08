Cierra sus puertas el Colegio Torreón

MEDIDA SE TOMA DEBIDO A LA BAJA MATRíCULA EN LA ESCUELA PARTICULAR

Por la baja matrícula, una de las escuelas privadas con mayor tradición en la ciudad, el Colegio Torreón, decidió cerrar sus puertas.

Este emblemático colegio inició sus actividades a inicios del siglo pasado y fue de las primeras escuelas particulares de la entonces Villa del Torreón, según José Luis Milán Montoya, director de secundaria del Colegio.

Comenzó sus actividades en el sector Alianza, donde empezó a gestarse la historia de esta gran ciudad. Posteriormente se va a la Zaragoza de la mano de la maestra Raquel Vaquera y posteriormente a Galeana y Ramón Corona. En 1979 y se muda a las instalaciones de Ocampo y Donato Guerra, donde dieron el servicio educativo de preescolar, primaria, secundaria y preparatoria, hasta mediados de este año.

El personal directivo y el cuerpo docente, desconocían que cerrarían este ciclo escolar, pues esperaron durante todas las vacaciones la llegada del alumnado, sin embargo, una semana antes de retomar clases sólo contaban con 50 estudiantes, de los 200 que terminaron el ciclo pasado, por lo que tomaron la decisión de cerrar el Colegio.

"Empezó a bajar el alumnado, muchas personas se fueron al oriente, los padres de familia empezaron a tener sus niños, pero todos se quedaron en el oriente. Nosotros tuvimos una captación muy mínima este ciclo escolar, entonces no alcanzábamos cubrir los pagos de los profesores, y decidimos que no era prudente seguir".

"Una semana antes vimos que no teníamos alumnado, no llegó más, hablé con mis compañeros de diferentes colegios a los cuales aprovecho para agradecerles porque ellos nos recibieron a los alumnos que teníamos, en diferentes escuelas y nos aceptaron la inscripción, el apoyo fue muy fuerte porque la verdad a pesar de que eran pocos alumnos, había que regresar dinero y ya teníamos pagado muchas cosas y no podíamos abrir, esa es la realidad", dijo Milán Montoya.

El director dice que el pago de impuestos como el ISR, ISN, las becas que están obligados a dar, entre otras cosas, afectaron considerablemente las finanzas, lo que aunado a la baja de matrícula acabaron con el colegio.

"Lo que nos ha pegado muy fuerte es la cantidad de impuestos que tenemos, las becas y hay padres que nos dejan con adeudo, algunos lo hacen marrulleramente, no todos, pero hay quienes sí".

Las muestras de cariño no se han hecho esperar desde que anunciaron el cierre. Una de las madres de familia incluso ofreció hacer un préstamo al Colegio, pero la dirección lo rechazó debido a que mientras no recuperen la matrícula, no podrán pagar ese recurso y tampoco ser autosuficientes.

Entre los alumnos que cursaron sus estudios en esta institución, se encuentra Óscar Hernández, conocido en el mundo artístico como Pablo Montero, quien curso la secundaria. Sus hermanos también pasaron por este plantel.

El director agradeció las muestras de cariño de estudiantes, exalumnos y sus familias.

"Tiene uno la fortuna de salir a la calle y si no es un exalumno, es un padre de familia, es un abuelo de un alumno, que están contentos de que sus hijos hayan salido de con nosotros y nos trajeron a los hijos de sus hijos, era un cordial equipo que se formaba entre alumnos, padres de familia y el colegio Torreón".

Dijo que por este ciclo cerrarán, pero si existe alguna forma de recuperar la matrícula entonces reconsiderarían la opción de abrirlo otra vez.

Terminó ciclo. El Colegio Torreón cerró sus puertas tras más de 100 años de existencia.

