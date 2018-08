Se registran las celebridades a la Cámara de Diputados

CIUDAD DE MÉXICO

CIUDAD DE MÉXICO







COMENTAR

Luces, cámara, acción. El Palacio Legislativo de San Lázaro se convierte en pasarela de los nuevos diputados que recogen su acreditación.

Es el turno de los diputados de Morena, como el actor Sergio Mayer, el ex boxeador Érik "El Terrible" Morales y Geraldine Ponce, ex Miss Nayarit y finalista en Nuestra Belleza México 2016. Este partido de izquierda no rehúye al maquillaje, a una manita de gato para salir ad hoc en la foto oficial y en un pequeño video de reseña de su trayectoria.

Llegaron en coche, camioneta y hasta en bici a la puerta principal de la Cámara de Diputados. La vanidad y la formalidad llegan por el fuero, pues visten de manera elegante, con traje o saco, y las mujeres diputadas con traje sastre o vestido.

Su llegada fue austera, sin nada en las manos, con sonrisas tímidas y pasos lentos, pero eso sí, salieron perfectamente maquillados y con cinco enormes libros que tendrán que estudiar para adentrarse en la labor legislativa.

Sergio Mayer, Érik "El Terrible" Morales, maestros, políticos de larga carrera y hasta reinas de belleza como Geraldine Ponce, quien fue finalista de Nuestra Belleza México en 2016, todos ellos defenderán los colores de Morena en la Cámara Baja.

El procedimiento de registro de cada uno de los legisladores fue sencillo. Entregaron sus datos personales y el partido político con el que ganaron y a la fracción a la que pertenecerán en la 64 Legislatura, como un requisito de identificación.

Los diputados de Morena estampan su firma electrónica, como la que deberán elaborar en cada documento oficial que rubriquen. Además plasman su huella digital, con la que pasarán lista y votarán en el tablero electrónico en el pleno de la Cámara de Diputados.

Conocen también el imponente Salón de Plenos, donde les enseñan a operar el tablero de votación y reciben un maletín negro que contiene libros, como la Guía Básica de la Cámara de Diputados, el catálogo de información de San Lázaro, tres tomos del Marco Jurídico (normatividad interna) y una Guía de Servicios.

Al final, antes de salir del pleno de la Cámara de Diputados y sobre la mesa utilizada durante los trabajos del Congreso Constituyente de Querétaro de 1916-1917, donde también se firmó la Constitución Política de la Ciudad de México en 2017, se les entregó un fólder con su acreditación y su fistol o pin oficial distintivo para la 64 Legislatura, que en esta ocasión no es de oro, pero sí de níquel y que tuvo un costo aproximado de 15 mil pesos cada uno.

Antes de abandonar el Palacio Legislativo de San Lázaro los diputados acuden a sets de televisión, en donde reporteros del Canal del Congreso los entrevistan sobre sus orígenes, ocupaciones, las comisiones legislativas que desean integrar y los temas prioritarios que impulsarán.

Manita de gato. Antes se les da una manita de gato, con maquillaje, cepillo y spray para el cabello, "para que salga bien", dice Ignacio Cruz, quien trabaja para el Canal del Congreso.

Maquilló este martes a más de 40 diputados federales. "Es para quitarle las sombras y que no brille tanto a cuadro. No hay peticiones, nada más es quitarles el brillo y que no salga a cuadro".

El polémico actor y empresario, Sergio Mayer, fue uno de los primeros diputados electos en registrarse. Peinado perfecto. Traje azul impecable, corbata vino como distintivo de Morena. Zapatos color miel y lentes oscuros.

Se dejó maquillar para la entrevista. Después declaró que se dedicará de tiempo completo a su labor como legislador, pero adelantó que el sueldo de diputado no le alcanzará para el tipo de vida a la que está acostumbrado, por lo que continuará con su desempeño como actor solamente en periodos de receso pues, dice, tiene un compromiso con la ciudadanía de dedicarse por entero a sus tareas legislativas.

"No es mi idea estar trabajando en otra cosa, evidentemente tengo que buscar otro tipo de ingresos, porque tengo familia. Quizá si fuera de los periodos tengo la oportunidad de hacerlo, lo haré, pero mi compromiso hoy en día es con México", dijo.

Dijo estar de acuerdo con la austeridad republicana y el recorte de privilegios, empero, no con la reducción en el número de asesores.

El ex púgil Érik "El Terrible" Morales llegó con un outfit más casual, con traje oscuro, tímido en su trato, olvidó aquella victoria sobre el boxeador filipino, Manny Pacquiao, y adelantó que no habrá golpes de su parte, pero sí dirá verdades y realidades. "Estoy asustado, es mucha responsabilidad [ser diputado]. Hay que trabajar, pero es mucha responsabilidad, no nos sacamos la lotería, nos sacamos la rifa del tigre y lejos de festejar, hay que pensar".

El cabello de Geraldine Ponce, ex Miss Nayarit y finalista en Nuestra Belleza México 2016, le jugó una mala pasada, pues no se acomodaba para salir impecable en la imagen. Pidió photoshop para borrar los "pelitos" que no se acomodaban. Fueron 127 diputados electos quienes, a pesar de ser de izquierda, sucumbieron a la vanidad y el maquillaje les venció.





Luces, cámara, acción. El Palacio Legislativo de San Lázaro se convierte en pasarela de los nuevos diputados que recogen su acreditación. (ARCHIVO)

Etiquetas: Érik MoralesGeraldine PonceSERGIO MAYER DIPUTADOS

Más de Nacional

... Anterior Siguiente ...

- MD