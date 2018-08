Maite e Iván, juntos en cine

Ciudad de méxico.- Quitar estereotipos y emprender una nueva faceta es algo de lo que impulsó a Maite Perroni e Iván Sánchez para protagonizar Dibujando el cielo, comedia romántica que estrena el 31 de agosto en cines.

Ópera prima de Ana Laura Calderón, la película aborda la historia de Sofía, una chica experta en mecánica celeste y quien obsesionada por el trabajo, no ve más allá de su vida. La llegada de un extranjero a su vida, le hace cambiar la visión que tiene sobre ella.

"Empecé con la ilusión de empezar un nuevo rubro como actriz", dice Maite, quien protagoniza por vez primera un filme. Antes había participado en El arribo de Conrado Sierra y prestado su voz a Selección Canina y Un gallo con muchos huevos.

Aclara que no es querer quitarse la imagen de Rebelde, proyecto que la lanzó a lo mediático, sino demostrar que puede navegar en distintas áreas.

"RBD fue la mejor plataforma para comenzar, al día de hoy he trabajado en más proyecto para mantener mis espacios en este medio; me refiero a las etiquetas de que si eres actor de televisión no puedes hacer cine y si eres de cine no cantes y si cantas, entonces no haces teatro, es mostrar que se puede ser multifacético", abunda.

Destacó que en el filme se toca a una mujer actual, que siempre está en una cuestión interior de una búsqueda profesional, de amor y encontrarse a si misma, teniendo que ser además pareja, amiga y exitosa.

"Es una historia terrenal, real, donde una mujer chingona, inteligente, con un gran futuro por delante, tiene una cosa personal brutal que debe deshacer", considera Sánchez, actor en Yago y Paraíso perdido.

"Nunca he hecho una comedia romántica y creo era el momento de hacerlo porque la historia es sencilla y deberás, bonita", agrega.

"Me pareció una trama real, muy terrenal para todo el público y porque es la primera comedia romántica en cine en la que participo. Estoy en esta profesión por pasión y no me gusta ser un actor cómodo. En la cinta mi personaje es muy sencillo, sin complicaciones, lo que representa un compromiso mayor", finalizó.

Un sumergible de aguas profundas -parte de un programa de observación submarina- es atacado por una criatura enorme que se creía ya extinta, y ahora permanece desactivado en la zanja más profunda del Océano Pacífico… con su tripulación adentro. El tiempo se les acaba, por lo que un visionario oceanógrafo chino llama a Jonas Taylor -un buzo experto en rescate de aguas profundas- en contra de la voluntad de su hija Suyin, para salvar a la tripulación -y al océano mismo- de esta amenaza imparable: un tiburón prehistórico de 23 metros de longitud conocido como Megalodonte.

113 MIN.

CLASIFICACIóN: B.

ELENCO: Ruby

Rose y Rainn Wilson.

DIRECTOR: Jon

Turteltaub.

16:10 hrs.

Doctor House

Después de que House traumatiza a un quinto grado con historias médicas explícitas durante el Día de las Carreras, lo mandan a la dirección y dos alumnos le ofrecen consejos sobre relaciones personales.

Recomendaciones en la TV

WARNER

16:40 hrs.

El cadáver de la novia

Víctor está a punto de casarse con Victoria. Una noche en el bosque, el joven termina por accidente comprometido con el cadáver de una novia mientras practicaba sus votos matrimoniales.

SONY

11:35 hrs.

The Voice

Se define al gran ganador de la temporada 13 de The Voice. El premio se disputa entre los cuatro finalistas: Addison, Chloe, Red y Brooke. Además, el ganador del año anterior, Chris Blue, estrena su nuevo single.

Miércoles 22 de Agosto de 2018

DISNEY

17:00 hrs.

Patoaventuras

El Pato Donald lleva a regañadientes a sus sobrinos Huey, Dewey y Louie a la casa de su tío abuelo Scrooge McDuck. Entusiasmados por su legendario tío abuelo, los trillizos y su nueva y feroz amiga Webby descubren secretos.

Filme. El productor Chris Holli; los actores Iván Sánchez, Maite Perroni y Christian Vázquez; y la directora Ana Laura Calderón.

